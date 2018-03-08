صينيات يتصدرن قائمة النساء المليارديرات في العالم

هسبريس - متابعة

تصدرت 4 سيدات أعمال صينيات عصاميات، جمعن ثروتهن بجهدهن وتفانيهن في العمل، قائمة النساء المليارديرات التي تضمنها تقرير الثروة العالمي لعام 2018، الصادر عن معهد "هورون" الصينية للأبحاث.

وذكر تقرير معهد "هورون" أن "تشو كونفاي"، مالكة شركة "لينس تكنولوجي" التقنية التي تزود هواتف وحواسيب شركات كبرى، بينها أبل وسامسونغ وهواوي بالشاشات، تربعت على صدارة القائمة بثروة قدرها 9.8 مليارات.

وحلّت "فو ياجون" في المرتبة الثانية بثروة بلغت قيمتها 9.1 مليار، تلتها "تشن لي هوا" بـ8.1، ثم "تشانغ يين" في المرتبة الرابعة بثروة بلغت 7.5 مليارات. بينما الأمريكية "ديان هندريكس"، رئيسة شركة موارد البناء "إيه بي سي سابلاي"، أتت في المركز الخامس بثروة تقدر بنحو 6.2 مليار دولار.

وتضمنت قائمة "هورون" للنساء الثريات أسماء 102 من النساء ينتمين إلى بلدان مختلفة، بينهن 64 امرأة من جمهورية الصين الشعبية.