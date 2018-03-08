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كُتّاب وآراء
صينيات يتصدرن قائمة النساء المليارديرات في العالم
تصدرت 4 سيدات أعمال صينيات عصاميات، جمعن ثروتهن بجهدهن وتفانيهن في العمل، قائمة النساء المليارديرات التي تضمنها تقرير الثروة العالمي لعام 2018، الصادر عن معهد "هورون" الصينية للأبحاث.
وذكر تقرير معهد "هورون" أن "تشو كونفاي"، مالكة شركة "لينس تكنولوجي" التقنية التي تزود هواتف وحواسيب شركات كبرى، بينها أبل وسامسونغ وهواوي بالشاشات، تربعت على صدارة القائمة بثروة قدرها 9.8 مليارات.
وحلّت "فو ياجون" في المرتبة الثانية بثروة بلغت قيمتها 9.1 مليار، تلتها "تشن لي هوا" بـ8.1، ثم "تشانغ يين" في المرتبة الرابعة بثروة بلغت 7.5 مليارات. بينما الأمريكية "ديان هندريكس"، رئيسة شركة موارد البناء "إيه بي سي سابلاي"، أتت في المركز الخامس بثروة تقدر بنحو 6.2 مليار دولار.
وتضمنت قائمة "هورون" للنساء الثريات أسماء 102 من النساء ينتمين إلى بلدان مختلفة، بينهن 64 امرأة من جمهورية الصين الشعبية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
و ثقافة التفاني و الإخلاص، في دولة تقدم فرصا إقتصادية و علمية واعدة.
ليس كما هو عندنا في دولتنا الفاشلة الفاسدة، بمجتمعها المعطوب، حيث نربي أبنائنا على الكسل و الإنتهازية و السلبية، مجتمع ترتقي فيه و تجمع الثروات الجريئات على الشاشات و خشبات العروض من أمثال : دنيا باطمة، أمل صقر، الداودية، ماجدولين الإدريسي، أسماء المنور... و غيرهن كثيرات..
اللهم اجعل لنا فرصة للنجاح كما لديهم.
ما ماهية وجود الانسان على الارض? اقصد هل اوتي به لانجاز وظيفة ما , لتحقيق هدف ما, ما الهدف من وجوده? هل تم بعته لللاستهلاك فقط مثل الاكل والشرب ام للابداع والابتكار والمساهمة في تطوير نمط عيشه وتحرر فكره من الخمول , هل هذا الانسان يكفيه فقط ان هناك من سبقه لابتكار كل شيء, ماذا لو انذثر كل شئ, هل باستطاعتنا ان نعيده كما كان, اين اضافتنا ومساهماتنا في تحرير عقول الاجيال من الجهل والتخلف, لا اتكلم عن الدين هنا فهو مسالة روحية بين الخالق و المخلوق, اتكلم عن علوم الدنيا, علوم العصر تلك العلوم التي ارتقت بها الامم حيث اصبح يضرب بها المثل في جميع مجالات الحياة, وانتم مازلتم تتضاربون حول اقحام الدارجة بالتعليم, لكن الاهم مالمغزى مما تقرؤونه وكيف توظفوه وليس كم من لغة تتكلم, و"شفتي انت جنين وعفيرت" او "والله تانت قافز"
اللي فرط يكرط, اصلحوا التعليم, شجعوا على المبادرة والابتكار لا على الاتكال والخمول, راه الشينوا يصنعو كلشي ورخيص , انتوما فتحو داكشي وشوفوه كيفاش دارو ليه وصنعو بحاله او احسن منه , داكشي باش طلعو هوما