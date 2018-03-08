24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1906:4512:4315:5818:3319:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. نساء جرادة يحتجن بـ8 مارس وسط استعدادات لأربعينية "الشهيد" (5.00)

  2. تساقطات الأمطار تبعث الآمال في جهة سوس ماسة (5.00)

  3. العلمي وإنجازات رونو (5.00)

  4. لاعبُون في الحِراك! (5.00)

  5. حنان لشهب .. "ملكة" تعتلي عرش العمل الجمعوي ضواحي وزان‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | صينيات يتصدرن قائمة النساء المليارديرات في العالم

صينيات يتصدرن قائمة النساء المليارديرات في العالم

صينيات يتصدرن قائمة النساء المليارديرات في العالم
هسبريس - متابعة
الخميس 08 مارس 2018 - 19:35

تصدرت 4 سيدات أعمال صينيات عصاميات، جمعن ثروتهن بجهدهن وتفانيهن في العمل، قائمة النساء المليارديرات التي تضمنها تقرير الثروة العالمي لعام 2018، الصادر عن معهد "هورون" الصينية للأبحاث.

وذكر تقرير معهد "هورون" أن "تشو كونفاي"، مالكة شركة "لينس تكنولوجي" التقنية التي تزود هواتف وحواسيب شركات كبرى، بينها أبل وسامسونغ وهواوي بالشاشات، تربعت على صدارة القائمة بثروة قدرها 9.8 مليارات.

وحلّت "فو ياجون" في المرتبة الثانية بثروة بلغت قيمتها 9.1 مليار، تلتها "تشن لي هوا" بـ8.1، ثم "تشانغ يين" في المرتبة الرابعة بثروة بلغت 7.5 مليارات. بينما الأمريكية "ديان هندريكس"، رئيسة شركة موارد البناء "إيه بي سي سابلاي"، أتت في المركز الخامس بثروة تقدر بنحو 6.2 مليار دولار.

وتضمنت قائمة "هورون" للنساء الثريات أسماء 102 من النساء ينتمين إلى بلدان مختلفة، بينهن 64 امرأة من جمهورية الصين الشعبية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - Jawhara الخميس 08 مارس 2018 - 20:05
عندما تجد بلداً يوفّر لك سبل النجاح و يحفزك ويدعمك فإنك بالتأكيد ستتبوأ مراكز النجاح ... لك لله يا وطني الحبيب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
2 - أستاذ الإجتماعيات الخميس 08 مارس 2018 - 20:30
نساء مكافحات سلكن سبل شريفة للنجاح و الإرتقاء في مجتمع يقدس العمل
و ثقافة التفاني و الإخلاص، في دولة تقدم فرصا إقتصادية و علمية واعدة.
ليس كما هو عندنا في دولتنا الفاشلة الفاسدة، بمجتمعها المعطوب، حيث نربي أبنائنا على الكسل و الإنتهازية و السلبية، مجتمع ترتقي فيه و تجمع الثروات الجريئات على الشاشات و خشبات العروض من أمثال : دنيا باطمة، أمل صقر، الداودية، ماجدولين الإدريسي، أسماء المنور... و غيرهن كثيرات..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
3 - محمد الخميس 08 مارس 2018 - 20:46
لا مجال لمغربي ان يكون من اغنياء المغرب الا اذا كان الملك بنفسه،افراد العائلة الملكية او الاصدقاء المقربين كاخنوش.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
4 - سعاد المجازة العاطلة. الخميس 08 مارس 2018 - 20:52
لأن النجاح في الصين ليس مرهونا بأن يكون ابوك أميرا أو وزيرا أو رجل أعمال.
اللهم اجعل لنا فرصة للنجاح كما لديهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
5 - شنوي الخميس 08 مارس 2018 - 20:52
تيخدمو بنادم ب 60 دولار في الشهر مقابل 240 ساعة وقاليك عصاميات .ملايين العمال الشينوا يكدحون والباطرونات يغتنون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
6 - nounours الخميس 08 مارس 2018 - 21:39
هذي لي غناو عليها ناس الغيوان "وا هي الصينية" ههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
7 - ماكاين باس الخميس 08 مارس 2018 - 22:10
عندما نجد جوابا للسؤال الاتي سوف نعرف الفرق بين الانسان الغربي والعربي
ما ماهية وجود الانسان على الارض? اقصد هل اوتي به لانجاز وظيفة ما , لتحقيق هدف ما, ما الهدف من وجوده? هل تم بعته لللاستهلاك فقط مثل الاكل والشرب ام للابداع والابتكار والمساهمة في تطوير نمط عيشه وتحرر فكره من الخمول , هل هذا الانسان يكفيه فقط ان هناك من سبقه لابتكار كل شيء, ماذا لو انذثر كل شئ, هل باستطاعتنا ان نعيده كما كان, اين اضافتنا ومساهماتنا في تحرير عقول الاجيال من الجهل والتخلف, لا اتكلم عن الدين هنا فهو مسالة روحية بين الخالق و المخلوق, اتكلم عن علوم الدنيا, علوم العصر تلك العلوم التي ارتقت بها الامم حيث اصبح يضرب بها المثل في جميع مجالات الحياة, وانتم مازلتم تتضاربون حول اقحام الدارجة بالتعليم, لكن الاهم مالمغزى مما تقرؤونه وكيف توظفوه وليس كم من لغة تتكلم, و"شفتي انت جنين وعفيرت" او "والله تانت قافز"
اللي فرط يكرط, اصلحوا التعليم, شجعوا على المبادرة والابتكار لا على الاتكال والخمول, راه الشينوا يصنعو كلشي ورخيص , انتوما فتحو داكشي وشوفوه كيفاش دارو ليه وصنعو بحاله او احسن منه , داكشي باش طلعو هوما
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.