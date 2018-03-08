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الرئيسية | خارج الحدود | تركيا تشن حملة اعتقال نساء تابعات لجماعة غولن

تركيا تشن حملة اعتقال نساء تابعات لجماعة غولن

تركيا تشن حملة اعتقال نساء تابعات لجماعة غولن
هسبريس - متابعة
الخميس 08 مارس 2018 - 18:50

شنت الشرطة التركية عملية أمنية ضد تابعات للداعية الاسلامي فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بالتدبير لمحاولة الانقلاب الفاشلة في يوليوز 2016.

وبدأت العملية بشكل متزامن في 29 محافظة، وشملت القبض على 121 امرأة للاشتباه في صلتهن بجماعة غولن، وبينهن ابنة أخت الداعية، بينما نسب لمعتقلة أخرى، هي فيدال يلماز، تهمة قيادة "بنية نسائية داخل الجماعة"، بحسب صحيفة "حرييت".

وكانت جماعة غولن، التي كان المنتمون إليها يشغلون مناصب هامة في الحكومة والشرطة والقضاء لسنوات عدة، حليفة حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي وصل للسلطة في 2002، وزعيمه رجب طيب أردوغان.

ويشترك الجانبان في نفس الرؤية الإسلامية، ولكن اعتبارا من خريف 2015 دخلا في نزاع على الإمساك بزمام السلطة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - tobna الخميس 08 مارس 2018 - 19:13
طالما فتح الله غولن يعتبر ضيفا عزيزا ومكرما عند أمريكا فاعلموا أنه مسلما خائنا لدينه ولوطنه ولو كان يسعى لتغيير النظام العلماني لتركيا لحاربته أمريكا و إسرائيل و كل الدول المسيحية بكل ماأوتيت من قوة .
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-7
2 - thanks الخميس 08 مارس 2018 - 19:16
تحية لتركيا وخاصة أرذغان <3 <3 <3
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-3
3 - امغار ناريف الخميس 08 مارس 2018 - 19:28
الا سلام في خطر ليس في تركيا فحسب بل في كل بقاع العالم لان الكثير من المتا جرين بالدين اساءوا الى الاسلام ودخلوا في صراعات قاتلة من اجل الحكم لهدا اعطوا صورة مزرية للاسلام
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4
4 - PureMinded الخميس 08 مارس 2018 - 19:31
التاريخ علمنا ان استبداد الحكام المسلمين بالسلطة و قمع كل من يختلف مع الحاكم يؤدي حتميا للانهيار و هذا هو الطريق الذي يسير فيه اردوغان معشوق القناديل المغربية.
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3
5 - Tim الخميس 08 مارس 2018 - 20:34
La""DEMOCRATIE""à la turque.Pour ceux qui prennent la turquie en exemple,est ce vraiment un exemple à suivre?
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9
6 - tomtom الخميس 08 مارس 2018 - 21:19
تطهير البلد من الفيروسات واجب شرعي وبهذا صارت تركيا ثامن دولة في صناعة الاسلحة عالميا , فموتو بغيظكم انتم
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4
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