تركيا تشن حملة اعتقال نساء تابعات لجماعة غولن

هسبريس - متابعة

شنت الشرطة التركية عملية أمنية ضد تابعات للداعية الاسلامي فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بالتدبير لمحاولة الانقلاب الفاشلة في يوليوز 2016.

وبدأت العملية بشكل متزامن في 29 محافظة، وشملت القبض على 121 امرأة للاشتباه في صلتهن بجماعة غولن، وبينهن ابنة أخت الداعية، بينما نسب لمعتقلة أخرى، هي فيدال يلماز، تهمة قيادة "بنية نسائية داخل الجماعة"، بحسب صحيفة "حرييت".

وكانت جماعة غولن، التي كان المنتمون إليها يشغلون مناصب هامة في الحكومة والشرطة والقضاء لسنوات عدة، حليفة حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي وصل للسلطة في 2002، وزعيمه رجب طيب أردوغان.

ويشترك الجانبان في نفس الرؤية الإسلامية، ولكن اعتبارا من خريف 2015 دخلا في نزاع على الإمساك بزمام السلطة.