24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:19
|06:45
|12:43
|15:58
|18:33
|19:47
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- نساء جرادة يحتجن بـ8 مارس وسط استعدادات لأربعينية "الشهيد"
- تساقطات الأمطار تبعث الآمال في جهة سوس ماسة
- منتدى بوجدور الدولي يدعو إلى النهوض بالموروث الثقافي الحساني
- منتنة ماء العينين .. روائية شابة تكشف تناقضات المجتمع الصحراوي
- شبهة الانتحار تحيط بوفاة تلميذة في أوطاط الحاج
نساء جرادة يحتجن بـ8 مارس وسط استعدادات لأربعينية "الشهيد" (5.00)
حنان لشهب .. "ملكة" تعتلي عرش العمل الجمعوي ضواحي وزان (5.00)
- بوعشرين يشكو "تزوير المحاضر" .. ودعوى جديدة تفجر المحاكمة - (67)
- مواجهات ومشادات بين محامين في محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين - (56)
- المغرب يطلب تركيزا أمميّا على الملفات السياسية في قضية الصحراء - (47)
- هل تنزع "جلسات الحوار" فتيل الصراع بين الحكومة والنقابات؟ - (45)
- "المصلحة العليا للمغرب" وراء تفويت "ساهام" لشريك جنوب إفريقي - (41)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تركيا تشن حملة اعتقال نساء تابعات لجماعة غولن
شنت الشرطة التركية عملية أمنية ضد تابعات للداعية الاسلامي فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بالتدبير لمحاولة الانقلاب الفاشلة في يوليوز 2016.
وبدأت العملية بشكل متزامن في 29 محافظة، وشملت القبض على 121 امرأة للاشتباه في صلتهن بجماعة غولن، وبينهن ابنة أخت الداعية، بينما نسب لمعتقلة أخرى، هي فيدال يلماز، تهمة قيادة "بنية نسائية داخل الجماعة"، بحسب صحيفة "حرييت".
وكانت جماعة غولن، التي كان المنتمون إليها يشغلون مناصب هامة في الحكومة والشرطة والقضاء لسنوات عدة، حليفة حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي وصل للسلطة في 2002، وزعيمه رجب طيب أردوغان.
ويشترك الجانبان في نفس الرؤية الإسلامية، ولكن اعتبارا من خريف 2015 دخلا في نزاع على الإمساك بزمام السلطة.