المحكمة العليا الهندية تسمح بالقتل الرحيم السلبي

هسبريس ـ مُتابعة

سمحت المحكمة العليا في الهند بالقتل الرحيم السلبي، وقضت اليوم الجمعة بأن الأفراد لديهم الحق في الموت بكرامة، في حكم مهم يحدد المبادئ الاسترشادية التي يمكن بموجبها السماح به.

ويشمل القتل الرحيم السلبي إيقاف العلاج الطبي مع نية متعمدة لتسريع وفاة مريض ميؤوس من شفائه.

وسمحت المحكمة للفرد بكتابة "وصية " تسمح بفصل أجهزة الإعاشة إذا كان المرض يتعذر علاجه أو في مراحله النهائية في المستقبل.

وسيتم تطبيق المبادئ الاسترشادية، الصادرة عن المحكمة الدستورية المؤلفة من خمسة قضاة، إلى أن تسن الحكومة الاتحادية قانوناً بشأن القتل الرحيم أو القتل الرحيم السلبي.

وقال المحامي براشانت بوشان، الذي أرسل العريضة بالنيابة عن منظمة "كومون كوز"، وهي منظمة غير ربحية: "لقد أصدرت المحكمة العليا قرارًا هامًا وتاريخيًا".

وأضاف: "إن الحكومة وآخرين كانوا يعارضون الحق في التوجيه الطبي المتقدم أو القتل الرحيم السلبي، لكن لحسن الحظ أزالت المحكمة الدستورية التوترات في هذه القضية الرئيسية".