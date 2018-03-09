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الرئيسية | خارج الحدود | المحكمة العليا الهندية تسمح بالقتل الرحيم السلبي

المحكمة العليا الهندية تسمح بالقتل الرحيم السلبي

المحكمة العليا الهندية تسمح بالقتل الرحيم السلبي
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 09 مارس 2018 - 21:50

سمحت المحكمة العليا في الهند بالقتل الرحيم السلبي، وقضت اليوم الجمعة بأن الأفراد لديهم الحق في الموت بكرامة، في حكم مهم يحدد المبادئ الاسترشادية التي يمكن بموجبها السماح به.

ويشمل القتل الرحيم السلبي إيقاف العلاج الطبي مع نية متعمدة لتسريع وفاة مريض ميؤوس من شفائه.

وسمحت المحكمة للفرد بكتابة "وصية " تسمح بفصل أجهزة الإعاشة إذا كان المرض يتعذر علاجه أو في مراحله النهائية في المستقبل.

وسيتم تطبيق المبادئ الاسترشادية، الصادرة عن المحكمة الدستورية المؤلفة من خمسة قضاة، إلى أن تسن الحكومة الاتحادية قانوناً بشأن القتل الرحيم أو القتل الرحيم السلبي.

وقال المحامي براشانت بوشان، الذي أرسل العريضة بالنيابة عن منظمة "كومون كوز"، وهي منظمة غير ربحية: "لقد أصدرت المحكمة العليا قرارًا هامًا وتاريخيًا".

وأضاف: "إن الحكومة وآخرين كانوا يعارضون الحق في التوجيه الطبي المتقدم أو القتل الرحيم السلبي، لكن لحسن الحظ أزالت المحكمة الدستورية التوترات في هذه القضية الرئيسية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - احمد الجمعة 09 مارس 2018 - 22:40
لاحول ولاقوة الا بالله ولاتقتلوا النفس التي حرم الله الابالحق صدق الله العظيم

المرجوا من العلماء والائمة المزيد من التنوير حول هاته النقطة
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2 - المجيب الجمعة 09 مارس 2018 - 23:32
حتى لا يكون هناك لبس او سوء فهم، يجب التفريق بين الموت الرحيم الموجب والموت الرحيم السلبي (eutanasie passive et active ). فالموجب هو ذاك الذي يعجل بالموت بحقن مادة سامة عمدا. اما السلبي فهو ان تترك الضحية بدون ان يقدم لها العلاج الصحيح كي تموت. وهذا الاخير شائع، وكثير من المجتمعات المتخلفة تمارسه بشكل طبيعي لا يثير الانتباه. فكم من مرض ممكن معالجته بالادوية الحديثة لكن البعض يرفضها ويفضل ان يستعمل الشعوذة كالتعويذات وقراءة الطلاسم والترقية الشرعية..الخ، فيلقى المريض حتفه والناس راضية مرضية.
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