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الرئيسية | خارج الحدود | فلسطينيون يطلقون حملة ضد "الأبارتايد الإسرائيلي"

فلسطينيون يطلقون حملة ضد "الأبارتايد الإسرائيلي"

فلسطينيون يطلقون حملة ضد "الأبارتايد الإسرائيلي"
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 09 مارس 2018 - 20:35

أعلن مسؤول فلسطيني، اليوم الجمعة، إطلاق حملة دولية ضد "الابارتايد الإسرائيلي" بسباق دراجات هوائية في الضفة الغربية.

وانطلق السباق من مدينة رام الله وصولا إلى قرية قلنديا، شمال غرب القدس، احتجاجاً على استضافة إسرائيل لسباق "طواف إيطاليا" في ماي المقبل.

ونظمت السباق حركة مقاطعة إسرائيل (بي.دي.إس) ضمن أولى فعاليات أسبوع مقاومة الاستعمار والفصل الإسرائيليين في فلسطين، وحمل عنوان "70 عاماً من مقاومة النكبة المستمرة".

وقال النائب الفلسطيني مصطفى البرغوثي إن سباق الدراجات إشارة انطلاقة لحملة مقاطعة إسرائيل في أسبوع مناهضة الابارتايد الاسرائيلي في كل انحاء العالم.

وذكر البرغوثي أن "السباق يأتي ردا على الماراثون الإسرائيلي غير الشرعي الذي تنظمه البلدية الإسرائيلية في مدينة القدس، وللتأكيد بأن المدينة كانت وستبقى عاصمة فلسطين الابدية".

في هذه الأثناء، قالت مصادر فلسطينية إن الشرطة الإسرائيلية منعت ماراثونا فلسطينيا كان مقررا تنظيمه في الجزء الشرقي من مدينة القدس.

وذكرت المصادر أن عناصر الشرطة اعتقلت اثنين من القائمين على تنظيم الماراثون، ومنعوا انطلاقه بعد أن أغلقوا الطرق الرئيسية التي كان مقررا عبورها.

وبحسب المصادر فإن الماراثون الفلسطيني كان مقررا تنظيمه لمناهضة ماراثون تشرف عليه البلدية الإسرائيلية في القدس، بمشاركة متسابقين إسرائيليين وآخرين من دول أجنبية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - citoyen maghribi الجمعة 09 مارس 2018 - 20:54
Pourquoi les pays arabes n(organise pas une manifestation dans toutes capitales arabes et musulmanes contre l’apartheid que subissent les palestiniens par Israël
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2 - حجي07... الجمعة 09 مارس 2018 - 23:29
والله العضيم لءسف القضية الفلسطينيه تبعت من طرف بعض الدول العرابية ؟؟
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