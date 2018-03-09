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كُتّاب وآراء
كندا تقدم عملة ورقية بصورة امرأة سمراء البشرة
قدمت كندا أول عملة ورقية تحمل صورة إمرأة سمراء، حيث تظهر عليها صورة ناشطة الحقوق المدنية الكندية فيولا ديزموند التي تحدت في عام 1946 الفصل العنصري في البلاد.
وستظهر صورة ديزموند التي توفيت في عام 1965 عن عمر 50 عاما، على أوراق فئة العشر دولار كندي، التي ستطرح أواخر العام الجاري.
وفي عام 1946، دخلت ديزموند التاريخ في كندا بعد أن رفضت مغادرة منطقة كان استخدامها قاصرا على أصحاب البشرة البيضاء في دار عرض سينمائي بمدينة نيو جلاسجو على الساحل المطل على المحيط الأطلسي.
واعتقلت السيدة السمراء وفرض عليها غرامة لأنها تحدت القوانين التي كانت تعامل ذوي الأصول الأفريقية بشكل عنصري في كندا.
وفي النهاية، أدينت ديزموند بتهمة التهرب الضريبي وقررت الانتقال للولايات المتحدة حيث توفيت عام 1965.
وفي عام 2010، قررت الحكومة الكندية منحها عفو ما بعد الوفاة ومنذ عامين، أعلن البنك الكندي أن ناشطة الحقوق المدنية الراحلة ستكون أول إمرأة لا تنتمي للأسرة الملكية، تطبع صورتها على عملة ورقية بالبلاد.
وقدم العملة الجديدة وزير المالية الكندي، بيل مونرو ومحافظ بنك كندا، ستيفن بولوز، برفقة أخت ديزموند، واندا روبسون البالغة من العمر 91 عاما.
وعلى الوجه الآخر من العملة، يظهر متحف حقوق الإنسان الذي تم تشييده مؤخرا بمدينة وينبيج.