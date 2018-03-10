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كُتّاب وآراء
حبال "تحرشات جنسية" تخنق ممثلا كوريا شهيرا
انتحر الممثل الكوري الجنوبي المعروف جو مين-كي، الذي واجه خلال الأسابيع الأخيرة اتهامات عديدة بالتحرش الجنسي، في أوج انتشار حركة "Me Too" (أنا أيضا) بالبلد الآسيوي.
وأفادت الشرطة، اليوم السبت، بأنها عثرت على الممثل مشنوقا وبرفقته رسالة انتحار؛ كتبها قبل أن ينهي حياته.
وفي هذه الرسالة،اعتذر الممثل (53 عاما) لأسرته ولطلابه بجامعة شيونجو، حيث كان يعطي دروسا في التمثيل منذ عام 2010.
وخلال الأسابيع الأخيرة اتهمت عدة طالبات سابقات، كن يدرسن في الجامعة نفسها، الممثل الكوري الجنوبي بالتحرش الجنسي.
وكانت الشرطة، التي تجنبت الكشف عن مزيد من التفاصيل حول محتوى الرسالة، تحقق أيضا بشأن تورط الممثل في محاولة اغتصاب، وفقا لفحوى شكاية قدمتها مؤخرا إمرأة كانت تعمل في أحد المقاهي.
وعثرت السلطات على جثمان جو، الذي كان قد استقال من منصبه كأستاذ في الجامعة عقب الاتهامات التي طالته، في قبو المبنى الذي يقطنه.
ويأتي انتحار جو في خضم موجة بلاغات التحرش التي تشهدها كوريا الجنوبية، في إطار حملة "Me Too" ضد هذه الظاهرة.
وطالت هذه البلاغات أسماء كبيرة في عالم الثقافة والترفيه والسياسة بالبلد الآسيوي؛ مثل الشاعر كو أون الذي يعتبر واحدا من أبرز المرشحين لجائزة نوبل في الأدب، والمخرج السينمائي كيم كي-دوك، والحاكم السابق أن هي-جونج الذي تردد اسمه في السابق كمرشح مستقبلي لرئاسة البلاد.