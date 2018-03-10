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برلمان كتالونيا يؤجل جلسة تشكيل الحكومة المحلية
السبت 10 مارس 2018 - 16:40
أجل برلمان إقليم كتالونيا الإسباني جلسة تشكيل حكومة جديدة في الإقليم، التي كانت مقررة بعد غد الاثنين، إلى أجل غير مسمى.
جاء ذلك وفقا لما أعلنه البرلمان، مشيرا إلى أن روجر تورينت، رئيس المؤسسة التشريعية نفسها، هو من اتخذ هذا القرار.
قاض في المحكمة العليا الإسبانية رفض، في وقت سابق، طلبا من جوردي سانشيز، المرشح لرئاسة الإقليم، لإطلاق سراحه مؤقتا في مدريد، وعزا القاضي هذا الرفض إلى "وجود خطر تكرار الجريمة في واقعة سانشيز المتهم بالتمرد".
وذكر البرلمان أن تورينت سيتوجه، لهذا السبب، بشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعد غد أيضا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - عاجل خطييييييييييييييير السبت 10 مارس 2018 - 17:13
الآن يتم قمع الاحتجاجات السلمية في جرادة و الاعتقالات التعسفية في صفوف الشباب، و الأجواء مشحونة. و الناس تنادي على الملك، حذاري حذاري حذاري حذاري حذاري من نهج المقاربة الأمنية في سبيل الله و الوطن.و يمكن توضيف الموارد المالية و البشرية للمقاربة الأمنية في محاربة الفساد بشراكة مع مؤسسة رئاسة النيابة العامة لإنقاد البلاد من التفتت. لأن توغل الفساد هو السبب في اندلاع الاحتجاجات الشعبية في جل ربوع المملكة.على الملك أن لا ينجر لتفاهة المقاربة الأمنية التي قد تنسف استقرار الوطن و العرش. في ظل غياب مؤسسات الدولة المدنية الحديثة و تفشي الجهل و الانحراف الاجتماعي. و الله المستعان و السلام ختام.
2 - محمد من تطوان السبت 10 مارس 2018 - 19:26
90% الحكم سيكون لصالح الحكومة المركزية او عدم الاختصاص،عكس ما يحكمون به دول خارج الاتحاد الأوروبي.
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