برلمان كتالونيا يؤجل جلسة تشكيل الحكومة المحلية

هسبريس ـ مُتابعة

أجل برلمان إقليم كتالونيا الإسباني جلسة تشكيل حكومة جديدة في الإقليم، التي كانت مقررة بعد غد الاثنين، إلى أجل غير مسمى.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه البرلمان، مشيرا إلى أن روجر تورينت، رئيس المؤسسة التشريعية نفسها، هو من اتخذ هذا القرار.

قاض في المحكمة العليا الإسبانية رفض، في وقت سابق، طلبا من جوردي سانشيز، المرشح لرئاسة الإقليم، لإطلاق سراحه مؤقتا في مدريد، وعزا القاضي هذا الرفض إلى "وجود خطر تكرار الجريمة في واقعة سانشيز المتهم بالتمرد".

وذكر البرلمان أن تورينت سيتوجه، لهذا السبب، بشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعد غد أيضا.