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باب سبتة .. المغرب يوقف إسبانيّا تطالب به مدريد
أوقفت عناصر الأمن الوطني بمركز بباب سبتة مواطنا إسبانيا كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض، صادر عن السلطات القضائية في مدريد، للاشتباه في ارتباطه بقضايا الاتجار الدولي بالمخدرات.
توقيف المطلوب للعدالة، البالغ من العمر 39 سنة، جرى بعدما أوضحت إجراءات التنقيط بقاعدة البيانات الخاصة بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، المعرفة بـ"أنتربول"، أنه موضوع مذكرة ضبط وإحضار
المعني بالأمر يرتبط اسمه بقضية محاولة تهريب أربعة أطنان ونصف من مخدر الشيرا، وقد تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، في انتظار البت في مسطرة تسليمه إلى إسبانيا.