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الصليب الأحمر: إيران تخفف توترات الشرق الأوسط
السبت 10 مارس 2018 - 17:45
قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، إن "إيران تلعب دورا إيجابيا في التخفيف من حدة التوترات الموجودة بمنطقة الشرق الأوسط".
وعقب اجتماعه مع عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام علي أكبر ولايتي، اليوم السبت، شدد ماورير على "أهمية الإجراءات العسكرية ضد الإرهابين في سوريا واليمن".
كما أكد المسؤول نفسه في الصليب الأحمر أن المنظمة تبحث عن إجراءات فعالة لوضع حد للنزاعات بهذين البلدين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية.
ماورير قال أيضا: "نبقى على اتصال مع جميع الأطراف المعنية، سعيا لوضع حد للصراعات الجارية في هذه المنطقة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - محمد زريبي السبت 10 مارس 2018 - 18:04
فعلا تخفض التوترات بقتل البشر وحرق الأخضر واليابس في سوريا
2 - محمد السبت 10 مارس 2018 - 18:10
بعني بالتوترات ان ايران جادة في نشر التشيع وابادة اهل السنة
3 - صحة السبت 10 مارس 2018 - 19:27
تصريح مسؤول الصليب الأحمر غير صحيح والعكس هو الصحيح ولهذا زرعوا لنا هذا الكيان الغريب الطائفي الإرهابي المتطرف لتدمير وتخريب وزرع الرعب والخوف في المنطقة العربية وهذا ما يقع بالضبط في سوريا والعراق واليمن ولبنان.
4 - adil السبت 10 مارس 2018 - 21:40
بدأت هزيمة الغرب عندما أتى الشرقيون (الفرس والروس )مدججين باسلحتهم ليهينوا الغربيين قبل أن يهينوا العرب. فعلا لقد أنجبت المرأة الروسية والفارسية الرجال أما المرأة الغربية و العربية لم ينجبا إلا الجبناء
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