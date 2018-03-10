الصليب الأحمر: إيران تخفف توترات الشرق الأوسط

هسبريس ـ مُتابعة

قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، إن "إيران تلعب دورا إيجابيا في التخفيف من حدة التوترات الموجودة بمنطقة الشرق الأوسط".

وعقب اجتماعه مع عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام علي أكبر ولايتي، اليوم السبت، شدد ماورير على "أهمية الإجراءات العسكرية ضد الإرهابين في سوريا واليمن".

كما أكد المسؤول نفسه في الصليب الأحمر أن المنظمة تبحث عن إجراءات فعالة لوضع حد للنزاعات بهذين البلدين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية.

ماورير قال أيضا: "نبقى على اتصال مع جميع الأطراف المعنية، سعيا لوضع حد للصراعات الجارية في هذه المنطقة".