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المعارضة الكينية تتنصل من اتفاق مع رئيس البلاد
تنصلت المعارضة الكينية، اليوم السبت، من الاتفاق الذي توصل إليه قائدها، رايلا أودينجا، مع رئيس البلاد أوهورو كينياتا، لانهاء الازمة السياسية القائمة منذ الانتخابات التي جرت في غشت الماضي.
وقال القيادي بالتحالف الوطني المعارض، موسايلا مودافادي، ضمن تصريح لصحيفة ديلي نيشن، إن "الاجتماع كان بين شخصين فرديين، ولا يحمل ختم كل التحالف الوطني".
وعقد أودينجا وكينياتا أول اجتماع منذ الانتخابات التي فاز بها الرئيس، ولكن تم الطعن فيها من قبل القيادي المعارض، واعادة الانتخابات في 26 أكتوبر قاطعتها المعارضة، ليفوز كينياتا بـ98% من الاصوات.
وقال أودينجا بعد الاجتماع: "لقد حان وقت التصدي للخلافات وحلها"، ولكن الموعد قوبل بانتقادات المحامي المعارض ميجونا ميجونا أيضا، الذي كان معتقلا لمشاركته في تنصيب أودينجا "رئيسا شعبيا"؛ وتم ترحيله إلى كندا التي يحمل جنسيتها.
واعترف التحالف الحاكم بالاتفاق بين زعيم المعارضة والرئيس، واعتبره "خطوة سياسية هامة وشجاعة".