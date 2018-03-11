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ارتفاع "جرائم الشرف" بـ18.3% وسط أفغانستان

ارتفاع "جرائم الشرف" بـ18.3% وسط أفغانستان
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 11 مارس 2018 - 04:50

ارتفعت نسبة قتل النساء في أفغانستان بنسبة 18.3% العام الماضي، بحسب تقرير لمفوضية حقوق الانسان الافغانية.

وأوضحت المفوضية، في تقرير لها، أنه وقعت 277 حالة اغتيال وأقارب الضحايا قدمن 40 دعوى فقط للسلطات بخصوص هذه الجرائم.

وقتلت 136 إمرأة بسبب ارتكاب "جرائم شرف"، وفقا للتقرير، الذي يشير إلى أنها بسبب علاقات خارج اطار الزواج أو قبله.

وأظهر التقرير أن 2286 إمرأة تعرضن لنوع ما من العنف بين مارس 2017 وفبراير 2018K بزيادة 11.7% عن نفس الفترة من العام السابق.

وأشارت المفوضية الافغانية إلى أن بعض النساء تعرضن لحالات عنف متعددة، مشيرة إلى أنها سجلت في المجمل 4340 حالة خلال سنة.

وفي الحالات التي تم تسجيلها وقعت 23.7% منها بسبب اعتداءات بدنية، و5.3% بسبب عنف جنسي مقابل 30.4% أساسها عنف شفهي.

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