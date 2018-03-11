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كُتّاب وآراء
تونسيات يساندن المساواة في الإرث من الشوارع
نظمت مئات التونسيات مسيرة حاشدة إلى مقر البرلمان للمطالبة بالمساواة في الميراث، ليفتحن الجدل من جديد حول موضوع يعتبر من المحظورات في المنطقة بأكملها.
وتونس واحدة من أكثر دول إفريقيا والشرق الأوسط انفتاحا في مجال تحرر المرأة، وينظر إليها على أنها من قلاع العلمانية في هذا الحيز الجغرافي الإقليمي والقاري.
ومنذ العام الماضي أصبح بإمكان التونسيات الزواج بأجنبي دون أن يعتنق بالضرورة الإسلام؛ ورغم ذلك يبقى موضوع المساواة في الميراث أمرا بالغ الحساسية في المجتمع التونسي.
ورفعت المتظاهرات، اللائي كان بصحبتهن عدد من الرجال أيضا، شعارات تطالب بالمساواة في الميراث؛ من بينها " تونس دولة مدنية واللي ليك ليا " و" المساواة حق موش مزية".
وقالت كوثر بوليلة وهي ناشطة حقوقية، "صحيح أن النساء التونسيات متقدمات في مجال الحريات مقارنة بنساء العالم العربي، ولكن نحن نريد أن نتقدم أكثر، ونريد أن نكون مثل الأوروبيات، نريد فقط حقوقنا".
وأضافت: "بعد الثورة كانت الصورة السائدة عن تونس ترتبط بالإسلاميين المتطرفين ،والآن حان الوقت لنقول إن نضال الثورة الحقيقي هو المساواة التامة بين النساء والرجال".