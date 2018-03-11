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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يهدد بفرض رسوم على السيارات الأوروبية

ترامب يهدد بفرض رسوم على السيارات الأوروبية

ترامب يهدد بفرض رسوم على السيارات الأوروبية
هسبريس - متابعة
الأحد 11 مارس 2018 - 18:50

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على مصنعي السيارات بالقارة العجوز مثل "ميرسيدس بنز" و"بي إم دبليو"، محذرا التكتل "استعدوا للرسوم".

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على (تويتر)، "الاتحاد الأوروبي، دول مدهشة تعامل الولايات المتحدة بشكل سيء للغاية في التجارة، إنهم يشتكون من فرض الرسوم على الصلب والألومنيوم. إذا أعفوا هم المنتجات الأمريكية من رسومهم البشعة سنفعل وقتها الأمر ذاته ونسحب رسومنا".

وأضاف مهددا "إذا لم يفعلوا ذلك، سنفرض رسوما على السيارات (...) استعدوا لمزيد من الرسوم"، مشيرا إلى الشركتين الألمانيتين "ميرسيدس بنز" و"بي إم دبليو".

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي بعد أن وقع الخميس الماضي رسميا على فرض رسوم على واردات الصلب بنسبة 25% والألومنيوم بنسبة 10% وستؤثر على كل الدول التي تبيع هذه المنتجات للولايات المتحدة باستثناء المكسيك وكندا.

وأثار قرار ترامب الذي برر فرض هذه الرسوم بحماية صناعة الصلب والألومنيوم التي اعتبرها مهمة بالنسبة لـ"الأمن القومي"، قلقا كبيرا بشأن إمكانية اندلاع حرب تجارية كإجراء انتقامي من جانب شركاء تجاريين أخرين.

وقال الرئيس الأمريكي "الصلب الخاص بكم سيعود أدراجه. الصلب الأجنبي قمامة".

من جانبه، تعهد الاتحاد الأوروبي بالرد من خلال اتخاذ إجراءات جمركية مماثلة لتلك التي أعلنت عنها واشنطن.

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