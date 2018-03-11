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الرئيسية | خارج الحدود | ملك السعودية يأمر بدوائر قضائية لملفات الفساد

ملك السعودية يأمر بدوائر قضائية لملفات الفساد

ملك السعودية يأمر بدوائر قضائية لملفات الفساد
هسبريس - متابعة
الأحد 11 مارس 2018 - 14:36

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الأحد، أمرا ملكيا بالموافقة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة.

وقالت النيابة العامة في حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إن الملك سلمان "أصدر موافقته على إحداث دوائر لقضايا الفساد، تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة".

ونقلت جريدة "الشرق الأوسط" وموقع "سبق" عن النائب العام الشيخ سعود المعجب، قوله إن القرار يأتي"في إطار مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله والمحافظة على المال العام".

وأوضح أن النيابة العامة قبل صدور الأمر الملكي، كانت كانت تعالج تلك القضايا من جانب دائرة جرائم الوظيفة العامة.

وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات يوم 4 نوفمبر 2017، القبض على عشرات الأشخاص، منهم 11 أميرا و4 وزراء على رأس عملهم حينها، وآخرين سابقين، ورجال أعمال، بتهم فساد، قبل أن يتم الإفراج عن معظمهم.

وأعلنت المملكة أن القيمة التقديرية للتسويات مع الموقوفين بتهم الفساد بلغت نحو 400 مليار ريال (106.7 مليارات دولار).

وتشهد المملكة ومؤسساتها العامة منذ العام الماضي، رزمة قرارات وإجراءات مرتبطة بمراقبة أداء الوزارات بهدف ضبط المال العام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - التهامي الأحد 11 مارس 2018 - 14:55
الفساد مشكل عويص تعاني منه الدول العربية وأحد أسباب التخلف والتأخر والفقر والأزمات، لكن محاربة الفساد تبدأ بالديموقراطية وبحق الشعوب في إختيار من يحكمها، كم من أنظمة حاربت معارضيها بحجة محاربة الفساد؟؟ مادامت الشعوب تحكم وتسير بمنطق الانظمة الوراثية و العسكرية فالفساد سيبقى.
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23
2 - مغربي الأحد 11 مارس 2018 - 15:05
القضاء كله - من ألفه إلى يائه - لم يوجد إلا لمحاربة الفساد.

القضاء يلعب دور الكلى في الجسم السليم ... تصفية الدماء القادمة من كل قطاعاته وأولها الرأس والقلب من الفساد الملتصق بها.

القضاء سليم ... الوطن سليم ... والعكس صحيح.

تصبحون على وطن ... سليم
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19
3 - محمد طنجة الأحد 11 مارس 2018 - 15:24
مبادرة جيدة لحد من الفساد و بناء دولة قوية
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-7
4 - حسام بوبكري الأحد 11 مارس 2018 - 16:12
الفساد مشكيلة فيكولي مجتمعات فيجبو علاة كولي المجتمعات العربية آن تكون قوية ومتمسيك فيما بينهوم لي قداء علا شر بي صيفة ني هئية
ونتمنا لي كولي المجتمعات التوفيق....
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-9
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