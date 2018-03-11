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الرئيسية | خارج الحدود | مصرع عسكرييْن و16 مسلحا في سيناء المصرية

مصرع عسكرييْن و16 مسلحا في سيناء المصرية

مصرع عسكرييْن و16 مسلحا في سيناء المصرية
هسبريس - متابعة
الأحد 11 مارس 2018 - 13:49

أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، مقتل عسكريين اثنين، و 16 عنصرا مسلحا، في اليوم الواحد والثلاثين للعملية العسكرية الشاملة بأنحاء البلاد.

جاء ذلك في بيان عسكري (رقم 15)، نقله التلفزيون الرسمي، تضمن نتائج مبدئية لخطة "المجابهة الشاملة" (انطلقت 9 فبراير الماضي)، وتستهدف مواجهة مسلحين بسيناء ومنادلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، دون تحديد مدة العملية.

وأفاد البيان أن "القوات الجوية قامت باستهداف وتدمير 9 أهداف خاصة بالعناصر الإرهابية تستخدم في عمليات الاختباء والانطلاق".

وأوضح أنه تم "القضاء" على 16 عنصرا تكفيريا في عملتين بسيناء، في أحدها قتل 12 عنصرا خلال تبادل إطلاق نار.

وأشار إلى "اكتشاف مخزن تحت الأرض برفح عثر بداخله على 34 صاروخا و 4 دانات أر بى جي وكميات من مواد شديدة الانفجار"، لافتا إلى تدمير فتحة نفق داخل أحد المنازل بالمنطقة الحدودية".

وقال البيان إنه نتيجة للعمليات القتالية "استشهد ضابط صف وجندي، وأصيب ضابط صف وضابط و4 جنود ".

واستنادًا إلى البيانات العسكرية السابقة، يرتفع عدد القتلى إلى 18 عسكريًا و121 مسلحا، منذ بدء العملية الشاملة بالبلاد حتى الساعة 5: 40 ، وفق رصد الأناضول.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - idir الأحد 11 مارس 2018 - 14:58
هذه الحرب مفتعلة لتمرير *صفقة او صفعة القرن ان صح التعبير*لصالح الصهاينة.
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26
2 - Ex militaire الأحد 11 مارس 2018 - 15:16
Bravo Président Sissi
sans la fermeté ces mercenaires ne reculent devant rien. une coalition régionale unissant tous les Etats des pays Sud méditerranéen serait la solution efficace pour éradiquer cette vermine. Et que les Nations Unis oeuvre pour sanctionner les pays aussi bien vendeurs qu'intermédiaires, financiers de l'acquisition des armes comme des régimes de transites
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-36
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