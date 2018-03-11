حزب الجبهة الوطني الفرنسي يعزل مؤسسه لوبان

هسبريس - متابعة

صوت حزب الجبهة الوطنية الفرنسي بالموافقة على عزل مؤسسه جان-ماري لوبان من منصبه كرئيس شرفي للحزب، لتنقطع بذلك آخر صلة رسمية بينه وبين الحزب اليميني المتشدد، وذلك في إطار مسعى من الحزب لتوسيع شعبيته.

وتمت الموافقة على هذه الخطوة في إطار تعديل أوسع في القيادة وافق عليه مندوبو الحزب في مؤتمر عام، حيث تسعى زعيمة الحزب ابنته مارين إلى إعادة إطلاق الحزب.

كما تعد هذه الخطوة تتويجا لحملة تقوم بها لوبان منذ سنوات لتجميل صورة الجبهة الوطنية، وهو التوجه الذي ساعدها في الحصول على نسبة غير مسبوقة بلغت 34% في الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي ضد الرئيس الحالي المنتمي إلى تيار الوسط إيمانويل ماكرون.

ولطالما ظل الكثير من الناخبين والأحزاب المنافسة ينظرون إلى حزب الجبهة الوطنية على أن خارج المنافسة، كما أن التعليقات المتكررة من جانب لوبان الأب المقللة من شأن محرقة اليهود كانت شوكة في جانب ابنته.

كان لوبان الأب قد فُصل من الحزب رسميا عام 2015 بسبب هذه التصريحات، إلا أن القضاء أمر باحتفاظه بمنصب الرئيس الشرفي، ما يعني نظريا أنه مخول بحضور اجتماعات الهيئات القيادية للحزب.

وتأمل لوبان في إعادة إحياء الحزب الذي تضررت معنويات أنصاره وعانى من تبادل داخلي للاتهامات بعد أدائها المتواضع في المناظرة الرئاسية الأخيرة ضد ماكرون، ونجاح الحزب فقط في الحصول على ثمانية مقاعد في الانتخابات البرلمانية اللاحقة.

وقد جرى إعادة انتخاب لوبان دون معارضة لرئاسة الحزب في تصويت بريدي تم إعلان نتيجته اليوم.

وتعتزم لوبان اقتراح اسم جديد للحزب في خطابها الرئيسي بعد ظهر اليوم.