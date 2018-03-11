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كُتّاب وآراء
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مصرع ركاب طائرة تركية خاصة تحطمت في إيران
الأحد 11 مارس 2018 - 16:25
قال التلفزيون الرسمي الإيراني ووكالة أنباء تسنيم اليوم الأحد نقلا عن مسؤولين في مجال الطيران إن طائرة تركية خاصة كانت في طريقها من الشارقة في الإمارات العربية المتحدة إلى اسطنبول تحطمت في جنوب غرب إيران.
ونقل التلفزيون الرسمي عن متحدث باسم أجهزة الطوارئ قوله إن الطائرة تحطمت في منطقة جبلية واشتعلت فيها النيران.
وذكرت هيئة الملاحة الإيرانية بأن 11 شخصا قتلوا جراء تحطم الطائرة التركية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - متتبعة الأحد 11 مارس 2018 - 16:33
لاحول ولاقوة الا بالله ..ان لله وان اليه راجعون
2 - vvv الأحد 11 مارس 2018 - 16:39
في ظل العلاقات الحالية بين تركيا وايران يصح القول انه تم اسقاطها
تعليق غير لائق
-21
3 - المرزوقي الأحد 11 مارس 2018 - 16:58
لا اله الا الله الله أكبر
وماتدري نفس بأي أرض تموت
صدق الله العظيم
وماتدري نفس بأي أرض تموت
صدق الله العظيم
4 - amira الأحد 11 مارس 2018 - 17:18
ان لله وان اليه راجعون ...اللهم اجعل مثواهم الجنة
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