مصرع ركاب طائرة تركية خاصة تحطمت في إيران

هسبريس - متابعة

قال التلفزيون الرسمي الإيراني ووكالة أنباء تسنيم اليوم الأحد نقلا عن مسؤولين في مجال الطيران إن طائرة تركية خاصة كانت في طريقها من الشارقة في الإمارات العربية المتحدة إلى اسطنبول تحطمت في جنوب غرب إيران.

ونقل التلفزيون الرسمي عن متحدث باسم أجهزة الطوارئ قوله إن الطائرة تحطمت في منطقة جبلية واشتعلت فيها النيران.

وذكرت هيئة الملاحة الإيرانية بأن 11 شخصا قتلوا جراء تحطم الطائرة التركية.