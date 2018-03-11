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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تسمح للمرأة بالحصول على رخصة موثق

السعودية تسمح للمرأة بالحصول على رخصة موثق

السعودية تسمح للمرأة بالحصول على رخصة موثق
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 11 مارس 2018 - 21:50

أصدر وزير العدل السعودي وليد الصمعاني، اليوم الأحد، قرارا يسمح للمرأة السعودية لأول مرة بالحصول عــلـى رخصة "موثق" في المملكة، مما يجيز لها القيام ببعض مهام كاتب العدل.

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم أن القرار الجديد يجيز للمرأة القيام ببعض مهام كاتب العدل.

وأضافت أن وزارة العدل تعمل على استكمال الإجراءات النظامية لاستقبال طلبات الراغبات بالحصول على رخصة "موثق"، حال الانتهاء من توفير الأسس النظامية لذلك.

وأعلنت الوزارة ارتفاع عدد الموثقين الرجال المرخص لهم إلى 1161، وذلك بعد إطلاق خدمة "الموثق" الإلكتروني، التي تتيح إصدار الوكالات وتوثيق عقود الشركات وفسخها، عبر مكاتب تابعة للقطاع الخاص، وتعمل هذه المكاتب طوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة.

وأشارت وزارة العدل إلـى اعتزامها إطلاق برنامج تدريبي لعدد 857 مــن المرشحين المتقدمين عــلـى طلب رخصة "موثق"، ممن لا يعملون فـي مجال المحاماة ومن ليسوا عـلى رأس العمل فــي الوقت الحالي.

وأتاحت خدمة التوثيق الإلكترونية للموقوفين والسجناء توكيل محامين للترافع عنهم في أي وقت، حيث أن إصدار التوكيلات كان غير متاح في الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - السفاح المبيح الأحد 11 مارس 2018 - 22:15
المملكة العربية السعودية مهبط الوحي بدأت ترتد عن الاسلام وترجع الى عصر الجاهلية المظلمة فالقران الكريم قد حسم في امر العدل حسما نهائيا واخبرنا ان المراة لا يمكن ان تكون موثقة او عدلا مطلقا وحتى الشهادة التي هي ابسط الاشياء فيستلزم ان تكون هناك شاهدتان لكي تذكر احداهما الاخرى ان نسيت فما بالك بالموثقة، بالامس سمح للمراة في هذا البلد الاسلامي ان تلج الملاعب وتختلط مع الرجال وقبل الامس سمح لها بقيادة السيارة وهاهي اليوم يسمح لها بالتطفل على مهنة العدل السماوية مهنة الرجال، خلاصة القول ان السعودية ماضية الى الهاوية بقيادة ترامب .
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-16
2 - ام عازبة الأحد 11 مارس 2018 - 23:04
الحمد لله الذي بعث لي بترامب لكي يفسر لنا القران تفسيرا صحيحا الى الامام ياترامب الله يرضي على التي ولدتك عقبا للنساء العازبات وأطفالهن لينالوا حقوقهم من الاعراب والمتأسلمين المنافقين لقد ضاقوا درعا بتعقيد الاسلام وتغييره حتى صار صعبا عليهم ان يطبقوا كل ما حلّلوا وحرموا والآن يريدون مخرجا مما عملت أيديهم وتفاسيرهم المشددة والمجحفة في حق المرأة لذا فرج الله قريب للمرأة وعقبى للإرث لان مفهوم الحظ في اللغة العربية ليس هو مفهوم الحق الذين يدلون به في نص الارث
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-6
3 - علماني الأحد 11 مارس 2018 - 23:19
خبر مفرح يتلج الصدر وارجو سماع خبر منع البرقع وإغلاق جميع القنوات الظلامية واعتقال تجار الدين دعاة الكراهية ونشر التطرف والإرهاب والخرافات
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