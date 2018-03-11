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كُتّاب وآراء
السعودية تسمح للمرأة بالحصول على رخصة موثق
أصدر وزير العدل السعودي وليد الصمعاني، اليوم الأحد، قرارا يسمح للمرأة السعودية لأول مرة بالحصول عــلـى رخصة "موثق" في المملكة، مما يجيز لها القيام ببعض مهام كاتب العدل.
وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم أن القرار الجديد يجيز للمرأة القيام ببعض مهام كاتب العدل.
وأضافت أن وزارة العدل تعمل على استكمال الإجراءات النظامية لاستقبال طلبات الراغبات بالحصول على رخصة "موثق"، حال الانتهاء من توفير الأسس النظامية لذلك.
وأعلنت الوزارة ارتفاع عدد الموثقين الرجال المرخص لهم إلى 1161، وذلك بعد إطلاق خدمة "الموثق" الإلكتروني، التي تتيح إصدار الوكالات وتوثيق عقود الشركات وفسخها، عبر مكاتب تابعة للقطاع الخاص، وتعمل هذه المكاتب طوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة.
وأشارت وزارة العدل إلـى اعتزامها إطلاق برنامج تدريبي لعدد 857 مــن المرشحين المتقدمين عــلـى طلب رخصة "موثق"، ممن لا يعملون فـي مجال المحاماة ومن ليسوا عـلى رأس العمل فــي الوقت الحالي.
وأتاحت خدمة التوثيق الإلكترونية للموقوفين والسجناء توكيل محامين للترافع عنهم في أي وقت، حيث أن إصدار التوكيلات كان غير متاح في الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية.