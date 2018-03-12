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نتنياهو يحذر من "خطر نووي" في الشرق الأوسط

نتنياهو يحذر من "خطر نووي" في الشرق الأوسط
هسبريس - متابعة
الاثنين 12 مارس 2018 - 02:05

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم من خطر "انتشار أسلحة نووية" في الشرق الأوسط إن لم يصحح الاتفاق النووي بين إيران والقوى الغربية.

وصرح نتنياهو في اجتماع مجلس الوزراء اليوم "قلت إن الاتفاق النووي مع إيران به مخاطر كثيرة على العالم، بما في ذلك الخطر الخاص بانتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط"، في إشارة لاعتزام السعودية بناء مفاعلات نووية.

وكان نتنياهو قد نقل الأسبوع الماضي قلقه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اللقاء الذي جمعهما في العاصمة واشنطن والذي ركزا فيه على امتداد التأثير الإيراني في المنطقة والاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015 والذي تعارضه حكومتاهما.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "دولا كثيرة في الشرق الأوسط تطالب أيضا بالسماح لها بتخصيب اليورانيوم طالما بإمكان إيران القيام بذلك؛ ولهذا فإن طريقة تجنب هذا الخطر، وهو انتشار الأسلحة النووية بالشرق الأوسط، هو تصحيح الاتفاق أو إلغاؤه".

وينص الاتفاق النووي، الموقع في 14 يوليو 2015 بين إيران ومجموعة (5+1) التي تضم الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا إلى جانب ألمانيا، على رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران مقابل قيامها بالحد من قدراتها الذرية والسماح بمراقبة برنامجها النووي.

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