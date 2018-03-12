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الرئيسية | خارج الحدود | مقتل شخصين في سقوط طائرة هليكوبتر بنيويورك

مقتل شخصين في سقوط طائرة هليكوبتر بنيويورك

مقتل شخصين في سقوط طائرة هليكوبتر بنيويورك
هسبريس - رويترز
الاثنين 12 مارس 2018 - 02:09

قال مسؤولون إن طائرة هليكوبتر تقل عددا من الأشخاص سقطت في نهر بمدينة نيويورك يوم الأحد مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن شخصين.

وأضاف المسؤولون أن غطاسين من إدارات الطوارئ يعملون في موقع الطائرة التي غمرتها المياه جزئيا.

وقال إيريك فيليبس المتحدث باسم رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو في تغريدة على تويتر "هناك واحد على الأقل من الناجين وسقط قتيلان على الأقل. يواصل الغطاسون عملهم في المياه".

كانت إدارة الطيران الاتحادية قالت إن الطائرة وهي من طراز (يوروكوبتر أيه.إس350) سقطت قرب الطرف الشمالي لجزيرة روزفلت في حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

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