24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:14
|06:40
|12:42
|16:00
|18:36
|19:51
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- التجمع الوطني عوض الجبهة الوطنية
- يوميات أستاذ من درجة ضابط .. آخر يوم في مازغان
- الدار البيضاء .. مؤذن يقتل شقيقته وينتظر الشرطة
- عرض لأبرز ما نشر اليوم في الصحف الأوروبية
- المغرب يتشبث بإضافة ساعة إلى توقيت البلاد بعد أيام
العنف في الملاعب الأوروبية يهدد حضور الجماهير لقاءات المونديال (5.00)
مَسْرَحِيَّةُ "الْحِوَارِ الِاجْتِمَاعِيِّ": إِلَى مَتَى يَسْتَمِرُّ الضَّحِكُ عَلَى الذُّقُونِ؟! (5.00)
- المغرب يتشبث بإضافة ساعة إلى توقيت البلاد بعد أيام - (108)
- "المساس بالأمن الروحي" يمنع بيع كتاب "البخاري نهاية أسطورة" - (70)
- انتقادات حقوقية ترافق استمرار المحاكم في إصدار عقوبة الإعدام - (65)
- "كليبات" مغربية تثير سخرية فيسبوكية .. والتدلاوي: جراثيم فنية - (50)
- الأحمدية في الجزائر .. اضطهاد بحجة "الخروج عن الإسلام" - (38)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تحرشات جنسية بصحافيات تثير التنديد في روسيا
انضمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لتنديدات عدد من الصحفيات ضد النائب البارز ليونيدو سلوتسكي، المتهم بالتحرش الجنسي.
وأكدت زاخاروفا، في تصريحات لقناة "NTV" الروسية، أن "ليونيد بدأ، في مطعم، يقول أشياء بدت لي غير لائقة تماما".
وأضافت: "تفاجأت كثيرا من الشخصيات التي كانت حاضرة .. لم تعلق في تلك اللحظة ولم تدعمني"، في إشارة إلى واقعة حدثت قبل خمس سنوات.
وتسببت قضية سلوتسكي، رئيس لجنة الشئون الخارجية بـ"مجلس الدوما"، في موجة من الجدل بعدما كُشف النقاب عن اتهامات صحفيات بتعرضهن للتحرش الجنسي من لدن سلوتسكي.
وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة طلب النائب نفسه، الذي نفى تلك الاتهامات، العفو من النساء اللاتي تسبب لهن في ضيق، مؤكدا أنه "لم تكن نيته سيئة".