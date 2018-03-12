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الرئيسية | خارج الحدود | تحرشات جنسية بصحافيات تثير التنديد في روسيا

تحرشات جنسية بصحافيات تثير التنديد في روسيا

تحرشات جنسية بصحافيات تثير التنديد في روسيا
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 12 مارس 2018 - 17:50

انضمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لتنديدات عدد من الصحفيات ضد النائب البارز ليونيدو سلوتسكي، المتهم بالتحرش الجنسي.

وأكدت زاخاروفا، في تصريحات لقناة "NTV" الروسية، أن "ليونيد بدأ، في مطعم، يقول أشياء بدت لي غير لائقة تماما".

وأضافت: "تفاجأت كثيرا من الشخصيات التي كانت حاضرة .. لم تعلق في تلك اللحظة ولم تدعمني"، في إشارة إلى واقعة حدثت قبل خمس سنوات.

وتسببت قضية سلوتسكي، رئيس لجنة الشئون الخارجية بـ"مجلس الدوما"، في موجة من الجدل بعدما كُشف النقاب عن اتهامات صحفيات بتعرضهن للتحرش الجنسي من لدن سلوتسكي.

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة طلب النائب نفسه، الذي نفى تلك الاتهامات، العفو من النساء اللاتي تسبب لهن في ضيق، مؤكدا أنه "لم تكن نيته سيئة".

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