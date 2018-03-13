24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1306:3812:4216:0018:3719:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. العنف في الملاعب الأوروبية يهدد حضور الجماهير لقاءات المونديال (5.00)

  2. "الزهراوي" يعيد أصبعين مبتورين لمصاب في وزان (5.00)

  3. مَسْرَحِيَّةُ "الْحِوَارِ الِاجْتِمَاعِيِّ": إِلَى مَتَى يَسْتَمِرُّ الضَّحِكُ عَلَى الذُّقُونِ؟! (5.00)

  4. محكمة مراكش تنظر في قضية شبكة للاتجار بالبشر (5.00)

  5. تكريم مغربية كرست حياتها لمساعدة لاجئين بإسبانيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | أمريكا.. نماذج "جدار المكسيك" تستقطب السياح

أمريكا.. نماذج "جدار المكسيك" تستقطب السياح

أمريكا.. نماذج "جدار المكسيك" تستقطب السياح
هسبريس - إفي
الثلاثاء 13 مارس 2018 - 00:20

وصلت مجموعة من السياح الأمريكيين إلى الحدود بين سان دييغو في كاليفورنيا وتيخوانا التابعة لسيادة المكسيك من أجل مشاهدة نماذج الجدار الحدودي الذي دفع بتشييده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتأتي زيارة السياح إلى منطقة الجدار الفاصل بين المكسيك أمريكا ضمن برنامج سياسي لشركة "Turista Libre"؛ بهدف التعريف بما يحدث في الجانب الآخر من الحدود.

وصرح مؤسس الشركة السياحية ديريك تشين، لوكالة "إفي"، بقوله: "هي فرصة للسياح للخروج من فقاعاتهم"، بتعبيره.

ووصلت المجموعة إلى معبر المشاه في سان يسدرو، وبعد اجتياز الجمارك المكسيكية صعدت على متن حافلة، نقلتهم حتى السياج الحدودي الذي يسمح برؤية ثمانية نماذج للجدار.

وأضاف تشين، وهو من أوهايو ويعيش منذ 10 أعوام في تيخوانا ، أن "الأمر رمزي جدا، إنهم يخرجون من بلادهم لرؤية ماذا تفعل حكومتهم".

وعبر بعض السياح عن استيائهم من فكرة إقامة الجدار الفاصل بين أمريكا والمكسيك، وإهدار أموال البلاد على تشييده.

وتم تمويل تشييد نماذج الجدار بواقع 20 مليون دولار، ولكن استكمال المشروع يتطلبأكثر من 21 مليار دولار لم يصدق عليها الكونغرس بعد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.