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كُتّاب وآراء
أمريكا.. نماذج "جدار المكسيك" تستقطب السياح
وصلت مجموعة من السياح الأمريكيين إلى الحدود بين سان دييغو في كاليفورنيا وتيخوانا التابعة لسيادة المكسيك من أجل مشاهدة نماذج الجدار الحدودي الذي دفع بتشييده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتأتي زيارة السياح إلى منطقة الجدار الفاصل بين المكسيك أمريكا ضمن برنامج سياسي لشركة "Turista Libre"؛ بهدف التعريف بما يحدث في الجانب الآخر من الحدود.
وصرح مؤسس الشركة السياحية ديريك تشين، لوكالة "إفي"، بقوله: "هي فرصة للسياح للخروج من فقاعاتهم"، بتعبيره.
ووصلت المجموعة إلى معبر المشاه في سان يسدرو، وبعد اجتياز الجمارك المكسيكية صعدت على متن حافلة، نقلتهم حتى السياج الحدودي الذي يسمح برؤية ثمانية نماذج للجدار.
وأضاف تشين، وهو من أوهايو ويعيش منذ 10 أعوام في تيخوانا ، أن "الأمر رمزي جدا، إنهم يخرجون من بلادهم لرؤية ماذا تفعل حكومتهم".
وعبر بعض السياح عن استيائهم من فكرة إقامة الجدار الفاصل بين أمريكا والمكسيك، وإهدار أموال البلاد على تشييده.
وتم تمويل تشييد نماذج الجدار بواقع 20 مليون دولار، ولكن استكمال المشروع يتطلبأكثر من 21 مليار دولار لم يصدق عليها الكونغرس بعد.