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كُتّاب وآراء
الشرطة ترصد انتشار "إجرام الشيشان" في ألمانيا
ذكر خبراء من المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم بألمانيا أن "عصابات الشيشان" أصبح لها تأثير في الجريمة المنظمة بالبلاد.
ميشائل ناجل المسؤول بمكتب مكافحة الجرائم، في تصريحات لـ"فرانكفورتر ألجيماينه تسايتونغ"، قال: "قديما كانت تتم ملاحظة مجرمين من الشيشان، بصفة خاصة" من خلال عملهم لصالح جماعات أخرى".
وأضاف الأمني نفسه: "اليوم لم يعودوا راغبين في أن يكونوا مقدمي خدمات فحسب، وإنما يتوغلون بقوة في الأعمال الإجرامية".
كما أشار إلى أنه من بين الجرائم التي يشتهر بها أشخاص منحدرون من الشيشان يأتي، مثلا، الإتجار بالمخدرات والسطو والسرقة والتزوير.
وبحسب تقرير الصحيفة الألمانية فإنه يشتبه بكون "مجرمي الشيشان" يقومون بنشاط كبير فيما يتعلق بالإتجار بالمخدرات في برلين تحديدا.
وأضافت أن السلطات الأمنية تقوم، بشكل عام، بمراقبة ما بين 200 و250 شخص من الشيشان وشمال القوقاز، يُعزى إليهم دور مهم في الجريمة المنظمة بألمانيا.
وأشار تقرير الصحيفة إلى أن انتشار مجرمين شيشان يرتبط أيضا بأن "مجموعاتهم تعتمد على العنف باستمرار".
وذكر التقرير، أيضا، أن السلطات ترصد بقلق قيام الأشخاص المنحدرين من الشيشان بأستثمار أرباحهم من الأعمال الإجرامية، بصورة متزايدة، في شركات شرعية أبرزها يهم الأمن والحراسة.