24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
12/03/2018
الأيام القادمة
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:14
|06:40
|12:42
|16:00
|18:36
|19:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟
- التجمع الوطني عوض الجبهة الوطنية
- يوميات أستاذ من درجة ضابط .. آخر يوم في مازغان
- الدار البيضاء .. مؤذن يقتل شقيقته وينتظر الشرطة
- عرض لأبرز ما نشر اليوم في الصحف الأوروبية
- المغرب يتشبث بإضافة ساعة إلى توقيت البلاد بعد أيام
العنف في الملاعب الأوروبية يهدد حضور الجماهير لقاءات المونديال (5.00)
مَسْرَحِيَّةُ "الْحِوَارِ الِاجْتِمَاعِيِّ": إِلَى مَتَى يَسْتَمِرُّ الضَّحِكُ عَلَى الذُّقُونِ؟! (5.00)
- "المساس بالأمن الروحي" يمنع بيع كتاب "البخاري نهاية أسطورة" - (117)
- المغرب يتشبث بإضافة ساعة إلى توقيت البلاد بعد أيام - (115)
- انتقادات حقوقية ترافق استمرار المحاكم في إصدار عقوبة الإعدام - (65)
- خلل تقني يحوّل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابات زبناء في "بريد بنك" - (54)
- الملك يسرق "الأضواء" بفرنسا .. ومهاجرة مغربية: "مُهاب ومتواضع" - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
لوكسمبورغ تحجز مخدرات في طريقها إلى فرنسا
الاثنين 12 مارس 2018 - 20:45
ألقت سلطات الجمارك في لوكسمبورغ القبض على مهرب مخدرات، بحوزته 159 كيلوغراما من الحشيش، كان في طريقه من هولندا إلى فرنسا.
وبحسب بيانات السلطات، قام الرجل بإخفاء الحشيش على هيئة ألواح داخل مخبأ معد خصيصا لهذا الغرض في حقيبة السيارة.
وتقدر القيمة السوقية للمخدرات التي عثر عليها ما يعادل 1.3 مليون يورو. بينما ترجح السلطات في لوكسمبورغ أن تهريبا بهذا الحجم له علاقة مباشرة بالجريمة المنظمة.