لوكسمبورغ تحجز مخدرات في طريقها إلى فرنسا

هسبريس ـ مُتابعة

ألقت سلطات الجمارك في لوكسمبورغ القبض على مهرب مخدرات، بحوزته 159 كيلوغراما من الحشيش، كان في طريقه من هولندا إلى فرنسا.

وبحسب بيانات السلطات، قام الرجل بإخفاء الحشيش على هيئة ألواح داخل مخبأ معد خصيصا لهذا الغرض في حقيبة السيارة.

وتقدر القيمة السوقية للمخدرات التي عثر عليها ما يعادل 1.3 مليون يورو. بينما ترجح السلطات في لوكسمبورغ أن تهريبا بهذا الحجم له علاقة مباشرة بالجريمة المنظمة.