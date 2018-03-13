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كُتّاب وآراء
دراسة سعودية تكشف انحصار دور النخب الدينية
كشفت دراسة علمية سعودية انحصار دور النخب الدينية في قضايا محدودة، مطالبة بأهمية تفعيل النخب الدينية لدورهم في القضايا الاجتماعية، لتعزيز ترابط ووحدة وتماسك المجتمع في مواجهة التحديات المجتمعية في ظل التطور التكنولوجي الهائل داعية " النخب الدينية بمضاعفة الاهتمام بقضايا المرأة".
وطالبت الدراسة ، التي أجراها الباحث نايف بن علي آل زاحم تحت عنوان "دور النخب الدينية في توجيه الرأي العام عبر شبكة الانترنت"، بضرورة قيام هذه النخب الدينية بمخاطبة فئات المجتمع بلغة بسيطة ومتداولة، في طرح الأفكار والقيم التي تسعى النخب لبثها وترسيخها بعيداً عن المغالاة في استخدام المفردات اللغوية عند طرح هذه الأفكار.
وشددت الدراسة ، التي اشتملت على 7150 تغريدة و حصل فيها الباحث على درجة الماجستير في الإعلام بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، على ضرورة سن قوانين جديدة تجرم خطابات التخوين، وترشُد الخطاب بين النخب الدينية وأطياف المجتمع الأخرى، لتحترم في ظلها قيم التجاور والتعايش السلمي واحترام حق الاختلاف من قِبَل الطرفين.
كما أوصت الدراسة النخب الدينية بمضاعفة الاهتمام بقضايا المرأة، وتطوير القيم المجتمعية التي تحفز وتعزز دورها في تنمية وتطوير والنهوض بالمجتمعات، وأن تكون النخب الدينية أكثر اعتدالاً فيما يخص قضايا المرأة، وأن تلتفت إلى احتياجاتها الإنسانية.
وقال الباحث نايف بن علي آل زاحم لوكالة الأنباء الألمانية إن القضايا الدينية شكلت الغالبية العظمى لطرح النخب الدينية من قضايا لتوجيه الرأي العام في المملكة عبر تويتر بنسبة بلغت 67.87 بالمئة ، ثم جاءت "القضايا الأمنية والعسكرية" بنسبة 13.56 بالمئة .
وأشار ال زاحم إلى أن القضايا السياسية جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة 10.78 بالمئة ، ثم "القضايا الاجتماعية"، بنسبة 5.56 بالمئة ، وجاءت "القضايا الثقافية" بنسبة 1.60 بالمئة، وحظيت "القضايا الاقتصادية" بالنسبة الأقل لما طرحته النخب الدينية وذلك بنسبة 0.60 بالمئة .
ورصدت الدراسة حالة صمت في بعض القرارات من قبل بعض النخب الدينية، لكن دون الافصاح عن ذلك صراحة، مثل قيادة المرأة للسيارة وأيضاً الأزمة الخليجية.
وكشفت الدراسة ، وهي الأولى من نوعها في مجال التواصل الاجتماعي على "تويتر"، نسب المتابعة والتفاعل مع تغريدات النخب الدينية وفقاً للجنس، حيث جاءت النتائج بتفوق الذكور بنسبة 75 بالمئة.