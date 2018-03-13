24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1306:3812:4216:0018:3719:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. أمريكا.. نماذج "جدار المكسيك" تستقطب السياح (5.00)

  2. العنف في الملاعب الأوروبية يهدد حضور الجماهير لقاءات المونديال (5.00)

  3. "الزهراوي" يعيد أصبعين مبتورين لمصاب في وزان (5.00)

  4. موسكو تصف اتهامات تيريزا ماي بـ"العرض الهزلي" (5.00)

  5. الوكيل العام وقضية بوعشرين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | نشطاء يوقفون أشهر "عروض الكلاب" عبر العالم

نشطاء يوقفون أشهر "عروض الكلاب" عبر العالم

نشطاء يوقفون أشهر "عروض الكلاب" عبر العالم
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 13 مارس 2018 - 04:02

أوقف ناشطون أشهر عروض الكلاب في العالم، "كرافتس" في بريطانيا ، بعد أن اجتاحوا ساحة العرض بينما كانت لجنة التحكيم تعلن اسم الكلب الفائز بجائزة "أفضل عرض".

وأظهر فيديو نشرته منظمة "بيبول فور ذي إثيكال تريتمنت أوف أنيمالز" على الانترنت اثنين من المقتحمين، يحملان ملصقات عليها عبارة "كرافتس : تحسين نسل الكلاب"، قبل تصادمهما مع حراس الأمن في مركز المعارض الوطني في برمنغهام.

وقالت المنظمة في بيان: "لقد ألقى المحتجون الضوء على معاناة الكلاب التي يربيها البشر لكي تمتلك مميزات مبالغ فيها بشكل كبير، كل ذلك لتفي بمعايير التربية الخاصة بنادي كنيل كلوب".

وكانت المنظمة المعنية بحقوق الحيوان قد نشرت صورة، على "تويتر" في وقت سابق، لرجل وامرأة يرفعان لافتات احتجاجية أمام موقع تنظيم عرض "كرافتس" السنوي، الذي استمر أربعة أيام.

وقالت المنظمة:"المربون ينتجون دفعة تلو الأخرى من نسل الكلاب غير الصحية ،مع وجود آلاف الكلاب الصحية التي يمكن تبنيها في ملاجئ الحيوانات، محرومة من التواجد في منزل محبوب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.