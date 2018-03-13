نشطاء يوقفون أشهر "عروض الكلاب" عبر العالم

هسبريس ـ مُتابعة

أوقف ناشطون أشهر عروض الكلاب في العالم، "كرافتس" في بريطانيا ، بعد أن اجتاحوا ساحة العرض بينما كانت لجنة التحكيم تعلن اسم الكلب الفائز بجائزة "أفضل عرض".

وأظهر فيديو نشرته منظمة "بيبول فور ذي إثيكال تريتمنت أوف أنيمالز" على الانترنت اثنين من المقتحمين، يحملان ملصقات عليها عبارة "كرافتس : تحسين نسل الكلاب"، قبل تصادمهما مع حراس الأمن في مركز المعارض الوطني في برمنغهام.

وقالت المنظمة في بيان: "لقد ألقى المحتجون الضوء على معاناة الكلاب التي يربيها البشر لكي تمتلك مميزات مبالغ فيها بشكل كبير، كل ذلك لتفي بمعايير التربية الخاصة بنادي كنيل كلوب".

وكانت المنظمة المعنية بحقوق الحيوان قد نشرت صورة، على "تويتر" في وقت سابق، لرجل وامرأة يرفعان لافتات احتجاجية أمام موقع تنظيم عرض "كرافتس" السنوي، الذي استمر أربعة أيام.

وقالت المنظمة:"المربون ينتجون دفعة تلو الأخرى من نسل الكلاب غير الصحية ،مع وجود آلاف الكلاب الصحية التي يمكن تبنيها في ملاجئ الحيوانات، محرومة من التواجد في منزل محبوب".