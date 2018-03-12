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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | خارج الحدود | ملايين الدولارات تتدفق على حقل للغاز في الجزائر

ملايين الدولارات تتدفق على حقل للغاز في الجزائر

ملايين الدولارات تتدفق على حقل للغاز في الجزائر
هسبريس - رويترز
الاثنين 12 مارس 2018 - 23:45

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك الجزائرية استثمار المؤسسة الحكومية نفسها 250 مليون دولار لزيادة الإنتاج في "حقل تينهرت" للغاز، ليصل إلى 20 مليون متر مكعب يوميا بحلول 2020، وهو المنتج خمسة ملايين متر مكعب حاليا.

وأبلغ عبد المؤمن ولد قدور الصحفيين، في الموقع الذي لا يبعد كثيرا عن الحدود مع ليبيا جنوب شرق الجزائر، أن "هذا المشروع المهم سيقود إنتاج الجزائر إلى الارتفاع".

جدير بالذكر أن إجمالي إنتاج الجزائر من الغاز يقدر بنحو 100 مليار متر مكعب سنويا، منه 55 مليار متر مكعب موجهة إلى التصدير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - بطاطا مايونيز الثلاثاء 13 مارس 2018 - 00:00
شكل من أشكال تنويع الإقتصاد الجزائري هههه الاستثمار في المحروقات ! الأسعار في السوق العالمية منهارة أصلا ! عقلية احفر بئر اكتشفته فرنسا و بيع و قول لشعبك الجزاير اقتصادها قوي و قوة عظمى ههههه
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2 - ابن الجزائر الثلاثاء 13 مارس 2018 - 00:06
البترول والغاز وملايين الدولارات والشعب يموت بالقهرة
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3 - abdou الثلاثاء 13 مارس 2018 - 00:07
100 000 000 000 m3 par ans dont 55 000 000 000 exporte.
d'où 45 000 000 000 consmmés par 36 000 000 habotant d'où 3.43 m3 par jour par habotant. est ce possible.
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