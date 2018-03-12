24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
13/03/2018
الأيام القادمة
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:13
|06:38
|12:42
|16:00
|18:37
|19:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟
- التجمع الوطني عوض الجبهة الوطنية
- يوميات أستاذ من درجة ضابط .. آخر يوم في مازغان
- عن الحراك الثاني لجرادة.. ثراء زكراوي "من الذهب"
- الدار البيضاء .. مؤذن يقتل شقيقته وينتظر الشرطة
- عرض لأبرز ما نشر اليوم في الصحف الأوروبية
العنف في الملاعب الأوروبية يهدد حضور الجماهير لقاءات المونديال (5.00)
مَسْرَحِيَّةُ "الْحِوَارِ الِاجْتِمَاعِيِّ": إِلَى مَتَى يَسْتَمِرُّ الضَّحِكُ عَلَى الذُّقُونِ؟! (5.00)
- "المساس بالأمن الروحي" يمنع بيع كتاب "البخاري نهاية أسطورة" - (124)
- المغرب يتشبث بإضافة ساعة إلى توقيت البلاد بعد أيام - (118)
- انتقادات حقوقية ترافق استمرار المحاكم في إصدار عقوبة الإعدام - (65)
- الملك يسرق "الأضواء" بفرنسا .. ومهاجرة مغربية: "مُهاب ومتواضع" - (59)
- خلل تقني يحوّل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابات زبناء في "بريد بنك" - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
ملايين الدولارات تتدفق على حقل للغاز في الجزائر
الاثنين 12 مارس 2018 - 23:45
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك الجزائرية استثمار المؤسسة الحكومية نفسها 250 مليون دولار لزيادة الإنتاج في "حقل تينهرت" للغاز، ليصل إلى 20 مليون متر مكعب يوميا بحلول 2020، وهو المنتج خمسة ملايين متر مكعب حاليا.
وأبلغ عبد المؤمن ولد قدور الصحفيين، في الموقع الذي لا يبعد كثيرا عن الحدود مع ليبيا جنوب شرق الجزائر، أن "هذا المشروع المهم سيقود إنتاج الجزائر إلى الارتفاع".
جدير بالذكر أن إجمالي إنتاج الجزائر من الغاز يقدر بنحو 100 مليار متر مكعب سنويا، منه 55 مليار متر مكعب موجهة إلى التصدير.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - بطاطا مايونيز الثلاثاء 13 مارس 2018 - 00:00
شكل من أشكال تنويع الإقتصاد الجزائري هههه الاستثمار في المحروقات ! الأسعار في السوق العالمية منهارة أصلا ! عقلية احفر بئر اكتشفته فرنسا و بيع و قول لشعبك الجزاير اقتصادها قوي و قوة عظمى ههههه
2 - ابن الجزائر الثلاثاء 13 مارس 2018 - 00:06
البترول والغاز وملايين الدولارات والشعب يموت بالقهرة
3 - abdou الثلاثاء 13 مارس 2018 - 00:07
100 000 000 000 m3 par ans dont 55 000 000 000 exporte.
d'où 45 000 000 000 consmmés par 36 000 000 habotant d'où 3.43 m3 par jour par habotant. est ce possible.
d'où 45 000 000 000 consmmés par 36 000 000 habotant d'où 3.43 m3 par jour par habotant. est ce possible.
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3