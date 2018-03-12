ملايين الدولارات تتدفق على حقل للغاز في الجزائر

هسبريس - رويترز

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك الجزائرية استثمار المؤسسة الحكومية نفسها 250 مليون دولار لزيادة الإنتاج في "حقل تينهرت" للغاز، ليصل إلى 20 مليون متر مكعب يوميا بحلول 2020، وهو المنتج خمسة ملايين متر مكعب حاليا.

وأبلغ عبد المؤمن ولد قدور الصحفيين، في الموقع الذي لا يبعد كثيرا عن الحدود مع ليبيا جنوب شرق الجزائر، أن "هذا المشروع المهم سيقود إنتاج الجزائر إلى الارتفاع".

جدير بالذكر أن إجمالي إنتاج الجزائر من الغاز يقدر بنحو 100 مليار متر مكعب سنويا، منه 55 مليار متر مكعب موجهة إلى التصدير.