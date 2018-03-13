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كُتّاب وآراء
العراق يخطط لإلغاء رُبع واردات المنتجات النفطية
قالت وزارة النفط العراقية إن البلد سيقلص وارداته من المنتجات النفطية بنسبة 25 بالمئة، مع إعادة تأهيل مصافي النفط الخام عقب انتهاء الحرب مع تنظيم "داعش"
وقال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، في بيان، إن بلاده تنتج أيضا المزيد من المنتجات النفطية من خلال معالجة سوائل الغاز الطبيعي، دون أن يحدد إطارا زمنيا لخفض الواردات.
الوزارة كانت قد أعلنت، في الأشهر القليلة الماضية، زيادة الطاقة الإنتاجية لمصفاة كركوك النفطية، وخططا لإعادة تأهيل أجزاء من مصفاة بيجي هذا العام.
العراق ثاني أكبر منتج للنفط في "أوبك" بعد السعودية، وتقلصت طاقته التكريرية حين اجتاح مسلحو "داعش" بيجي، جنوب بغداد، سنة 2014.
واستعادت القوات العراقية السيطرة على بيجي في 2015، لكن المصفاة عانت من أضرار جسيمة. بينما تعتمد البلاد الآن، في الأساس، على مصفاة الدورة في بغداد ومصفاة الشعيبة في الجنوب.