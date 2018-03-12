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أردوغان يحضر حفل زفاف اللاعب أردا توران
الاثنين 12 مارس 2018 - 18:40
حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حفل زفاف نجم كرة القدم التركي أردا توران في اسطنبول ، حسب ما أفادت صحيفة "حرييت".
توران، الذي يلعب حاليا لفريق باشاك شهير اسطنبول على سبيل الإعارة من برشلونة، من أشد المؤيدين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ورفض توران إقامة حفل ضخم للزفاف في اسطنبول، واكتفى بحفل متواضع ضم بين الحاضرين رئيس الدولة.
نقلت صحيفة "حرييت" عن اللاعب قوله : "ليس هناك حفل زفاف أثناء حرب، لا يمكننا الاحتفال في مثل هذا الموقف"، في إشارة إلى تدخل جيش بلاده في سوريا.