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محقق أممي: ميانمار تلجأ إلى تجويع الروهينغا
الثلاثاء 13 مارس 2018 - 06:13
قال محقق تابع للأمم المتحدة إن ميانمار شنت هجمات عسكرية جديدة في ولايتي كاشين وكايين وتستخدم، فيما يبدو، سياسة التجويع في ولاية راخين لإجبار ما تبقى من السكان من مسلمي الروهينغا على المغادرة.
يانغي لي، مقرر الأمم المتحدة الخاص لمجلس حقوق الإنسان، التابع للمنظمة الدولية في جنيف، قال: "تلقيت معلومات بأن الجيش نفذ هجمات برية جديدة، الأسبوع الماضي، باستخدام القصف المدفعي العنيف، في منطقة تاناي، للتنقيب عن الذهب والكهرمان في كاشين".
وأضاف الخبير الأممي نفسه: "يبدو أن سياسة التجويع القسري تطبق بهدف جعل الحياة في شمال راخين غير محتملة للروهينغا المتشبثين بالبقاء هناك".