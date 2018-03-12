24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1406:4012:4216:0018:3619:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. العنف في الملاعب الأوروبية يهدد حضور الجماهير لقاءات المونديال (5.00)

  2. مَسْرَحِيَّةُ "الْحِوَارِ الِاجْتِمَاعِيِّ": إِلَى مَتَى يَسْتَمِرُّ الضَّحِكُ عَلَى الذُّقُونِ؟! (5.00)

  3. محكمة مراكش تنظر في قضية شبكة للاتجار بالبشر (5.00)

  4. تكريم مغربية كرست حياتها لمساعدة لاجئين بإسبانيا (5.00)

  5. عبَدَةُ الماضي! (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | فحوص تكشف "الحمي النزفية" في جنوب السودان

فحوص تكشف "الحمي النزفية" في جنوب السودان

فحوص تكشف "الحمي النزفية" في جنوب السودان
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 12 مارس 2018 - 19:37

أعلنت وزارتا الصحة والثروة الحيوانية بجنوب السودان ومنظمة الصحة العالمية عن انتشار مرض فيروس "الحمي النزفية" بولاية البحيرات الشرقية، أواسط جنوب السودان، بصورة رسمية منذ الاشتباه في ظهور حالات مبكرة في دجنبر الماضي.

وقال وزير الثروة الحيوانية، جيمس جانكي دوكو، في مؤتمر صحفي بالعاصمة جوبا :"هناك تاكيد رسمي لانتشار المرض في ولاية البحيرات الشرقية، بعد أن تم اخذ عينات للفحص المعملي إثر ظهور المرض ووفاة ثلاث اشخاص في دجنبر الماضي".

وأشار جانكي إلي أن نتائج الفحص المعملي التي اجريت لـ35 حالة مشتبه فيها اثبتت اصابة ست حالات بحمي الوادي المتصدع، كما اظهرت فحوصات اجريت لـ21 رأس من الماشية وجود المرض بالمنطقة.

وقال مكتب منظمة الصحة العالمية بجنوب السودان، في يناير الماضي، إن هناك ثلاث حالات وفاة وقعت في اواسط البلاد يشتبه في اصابتها بفيروس الحمي النزفية في شهر دجنبر الماضي، بعد أن قامت باجراء فحوصات اولية اثبتت وجود المرض بين الحيوانات في المنطقة.

والحمى النزفية الفيروسية هي مرض مصحوب بنزف في بعض الأحيان، قد يسببه عدد من الفيروسات، حيث ينتقل إلى الإنسان عن طريق الحشرات والمواشي، بينما ينتقل من إنسان إلى آخر نتيجة الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب.

ويعيش معظم الاهالي في تلك المنطقة علي رعي الابقار كحرفة رئيسية يعتمدون عليها في حياتهم اليومية.

ومنذ 2013 تعاني دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، حربا أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة اتخذت بُعدا قبليا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.