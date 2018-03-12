فحوص تكشف "الحمي النزفية" في جنوب السودان

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارتا الصحة والثروة الحيوانية بجنوب السودان ومنظمة الصحة العالمية عن انتشار مرض فيروس "الحمي النزفية" بولاية البحيرات الشرقية، أواسط جنوب السودان، بصورة رسمية منذ الاشتباه في ظهور حالات مبكرة في دجنبر الماضي.

وقال وزير الثروة الحيوانية، جيمس جانكي دوكو، في مؤتمر صحفي بالعاصمة جوبا :"هناك تاكيد رسمي لانتشار المرض في ولاية البحيرات الشرقية، بعد أن تم اخذ عينات للفحص المعملي إثر ظهور المرض ووفاة ثلاث اشخاص في دجنبر الماضي".

وأشار جانكي إلي أن نتائج الفحص المعملي التي اجريت لـ35 حالة مشتبه فيها اثبتت اصابة ست حالات بحمي الوادي المتصدع، كما اظهرت فحوصات اجريت لـ21 رأس من الماشية وجود المرض بالمنطقة.

وقال مكتب منظمة الصحة العالمية بجنوب السودان، في يناير الماضي، إن هناك ثلاث حالات وفاة وقعت في اواسط البلاد يشتبه في اصابتها بفيروس الحمي النزفية في شهر دجنبر الماضي، بعد أن قامت باجراء فحوصات اولية اثبتت وجود المرض بين الحيوانات في المنطقة.

والحمى النزفية الفيروسية هي مرض مصحوب بنزف في بعض الأحيان، قد يسببه عدد من الفيروسات، حيث ينتقل إلى الإنسان عن طريق الحشرات والمواشي، بينما ينتقل من إنسان إلى آخر نتيجة الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب.

ويعيش معظم الاهالي في تلك المنطقة علي رعي الابقار كحرفة رئيسية يعتمدون عليها في حياتهم اليومية.

ومنذ 2013 تعاني دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، حربا أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة اتخذت بُعدا قبليا.