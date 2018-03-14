غلاء الكهرباء يرفع التضخم بـ1,1% في إسبانيا

هسبريس - إفي

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في إسبانيا خلال شهر فبراير الماضي بواقع 1.1% على أساس سنوي، بزيادة قدرها 0.5% مقابل نسبة ارتفاع الأسعار المسجلة في يناير الماضي، وذلك بسبب غلاء رسوم الكهرباء التي كانت تراجعت العام الماضي.

ووفقا لبيانات صادرة عن معهد الإحصاء الوطني في المملكة الإيبيرية فإن مؤشر أسعار المستهلك، المقياس الرئيسي للتضخم- واصل ارتفاعه للشهر الـ18 على التوالي، لكن بنسبة أقل من المتوسط السنوي البالغ 2% الذي سجل خلال 2017.

وعلى أساس شهري ارتفعت الأسعار في إسبانيا، خلال شهر فبراير المنتهي، بنسبة 0.1% مقابل ما رصد خلال شهر يناير من هذا العام.