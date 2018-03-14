الهجرة تجلب نصف مليون نسمة إلى ألمانيا

هسبريس - د.ب.أ

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء زيادة عدد سكان ألمانيا بإجمالي نصف مليون شخص خلال عام 2016، في أعقاب الهجرة الكبيرة أثناء أزمة النازحين.

ونشر المكتب ذلك في حساب شامل للهجرة الداخلية والخارجية، واتضح من خلاله أن عدد المواطنين الألمان الذين غادروا البلاد ازداد عن عدد العائدين إليها.

وبحسب ما ذكره المكتب الاتحادي للإحصاء فإن أكثر من 1.8 مليون شخص جاؤوا إلى ألمانيا، من بينهم ما يزيد على 1.7 مليون شخص لديهم جواز سفر أجنبي، وفي المقابل غادر أكثر من 1.3 مليون شخص.

وأضاف المكتب أن نحو 146 ألف شخص من المهاجرين إلى ألمانيا كانوا ألمانا عائدين من الخارج، وأشار إلى أن هذا العدد يفوق ما تم رصده في عام 2015 بإجمالي 25 ألف شخص.

وفي الوقت ذاته غادر 281 ألف مواطن ألماني بلادهم، وتخطى عدد المهاجرين الذين غادروا ألمانيا ممن يحملون جواز سفر أجنبيا ما يعادل مليون شخص في الفترة الزمنية ذاتها.

وأوضح المكتب الاتحادي أن أكثر من نصف المهاجرين إلى ألمانيا، بنسة 51 في المئة، كانوا يحملون جواز سفر الاتحاد الأوروبي، بينما بلغت نسبة القادمين من دول أوروبية خارج الاتحاد 9 بالمئة.

الأسيويون يمثلون المجموعة الأكبر من المهاجرين إلى ألمانيا من خارج أوروبا، حيث بلغت نسبتهم 26 بالمئة، فيما الوافدون من مواطن إفريقية لم يتخطوا حدّ 5 بالمئة.