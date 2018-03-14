24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1106:3712:4216:0018:3819:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟ عدد المشاركين : 22637
أرشيف الاستطلاعات

  1. جماعات ترابية "وهمية" تستنزف ملايين الصحراء بدون جدوى (5.00)

  2. حجز "صحيح البخاري نهاية أسطورة" إساءة إلى الدين وإلى المواثيق الدولية (5.00)

  3. السلطات تشن حملة ضد اللحوم الفاسدة في مراكش (5.00)

  4. إشكالات في تدوين التاريخ الإسلامي (5.00)

  5. جمعية تشجب استثناء الصحراء من اتفاق الصيد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الهجرة تجلب نصف مليون نسمة إلى ألمانيا

الهجرة تجلب نصف مليون نسمة إلى ألمانيا

الهجرة تجلب نصف مليون نسمة إلى ألمانيا
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 14 مارس 2018 - 02:57

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء زيادة عدد سكان ألمانيا بإجمالي نصف مليون شخص خلال عام 2016، في أعقاب الهجرة الكبيرة أثناء أزمة النازحين.

ونشر المكتب ذلك في حساب شامل للهجرة الداخلية والخارجية، واتضح من خلاله أن عدد المواطنين الألمان الذين غادروا البلاد ازداد عن عدد العائدين إليها.

وبحسب ما ذكره المكتب الاتحادي للإحصاء فإن أكثر من 1.8 مليون شخص جاؤوا إلى ألمانيا، من بينهم ما يزيد على 1.7 مليون شخص لديهم جواز سفر أجنبي، وفي المقابل غادر أكثر من 1.3 مليون شخص.

وأضاف المكتب أن نحو 146 ألف شخص من المهاجرين إلى ألمانيا كانوا ألمانا عائدين من الخارج، وأشار إلى أن هذا العدد يفوق ما تم رصده في عام 2015 بإجمالي 25 ألف شخص.

وفي الوقت ذاته غادر 281 ألف مواطن ألماني بلادهم، وتخطى عدد المهاجرين الذين غادروا ألمانيا ممن يحملون جواز سفر أجنبيا ما يعادل مليون شخص في الفترة الزمنية ذاتها.

وأوضح المكتب الاتحادي أن أكثر من نصف المهاجرين إلى ألمانيا، بنسة 51 في المئة، كانوا يحملون جواز سفر الاتحاد الأوروبي، بينما بلغت نسبة القادمين من دول أوروبية خارج الاتحاد 9 بالمئة.

الأسيويون يمثلون المجموعة الأكبر من المهاجرين إلى ألمانيا من خارج أوروبا، حيث بلغت نسبتهم 26 بالمئة، فيما الوافدون من مواطن إفريقية لم يتخطوا حدّ 5 بالمئة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.