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كُتّاب وآراء
أبوظبي تنفي توقيع اتفاقية نفطية مباشرة مع قطر
أعلنت شركة "قطر للبترول" المملوكة للحكومة القطرية، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية امتياز جديدة مع كل من المجلس الأعلى للبترول في إمارة أبوظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، والشركة المتحدة للتنمية البترولية المحدودة، المؤسسة اليابانية، وشركة البندق المحدودة باعتبارها الجهة المشغلة، لمواصلة تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي البحري المشترك.
من ناحيتها نقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" عن مصدر مسؤول من المجلس الأعلى للبترول في إمارة أبوظبي إنه لم يتم منح أي امتياز لشركة قطر للبترول، مشير إلى أن ما حدث هو تمديد امتياز حق استغلال الحقل لاتحاد شركات يابانية من قبل الحكومات المعنية، من خلال اتفاق تقني مع الجانب الياباني، دون أي تواصل أو تفاعل مباشر مع الجانب القطري، واقتصر التواصل على الجانب الياباني فقط.
كما اكد المصدر الإماراتي، وفق المنبر الرسمي نفسه، انه "لم تنشأ أي علاقة تجارية أو تواصل يذكر بين دولة الامارات وقطر نتيجة لهذا التمديد".
يذكر أن شركة البندق المحدودة، التي تتولى تشغيل وإدارة حقل البندق، تم تأسيسها عام 1970 ومملوكة للشركة المتحدة للتنمية البترولية المحدودة، وهي شركة يابانية مملوكة بدورها لشركات من نفس بلدها؛ هي كوزمو (45٪) وشركة جيه إكس نيبون (45٪) وشركة ميتسوي (10٪).
وتحل اتفاقية الامتياز الجديدة محل الاتفاقية الأصلية لاستغلال حقل البندق، الموقعة في مارس 1953 بين حاكم أبوظبي وشركة دارسي للاستكشاف المحدودة، والتي تم تعديلها أكثر من مرة منذ ذلك التاريخ. وكانت كل من دولة قطر وإمارة أبوظبي قد وقعتا، في مارس 1969، اتفاقية أخرى تنص على أن حقل البندق مملوك مناصفة بينهما.
سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، في بيان على موقع الشركة القطرية، قال: "نحن سعيدون لتوقيع اتفاقية الامتياز التي تضمن استمرار تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي لسنوات عديدة قادمة. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر شركاءنا اليابانيين على أدائهم المتميز خلال أكثر من أربعة عقود مضت من عمر الحقل، وعلى جهودهم في التشغيل الآمن والصديق للبيئة. وإننا واثقون من أن شركة البندق لن تدخر جهداً للاستفادة من كامل إمكانات حقل البندق خلال الفترة القادمة من عمره لما فيه مصلحة جميع الأطراف."
ويأتي توقيع الاتفاقية الجديدة بعد انتهاء مدة الاتفاقية الأصلية في 8 مارس الحالي، حيث ستحكم متابعة تشغيل وتطوير الحقل، بينما حقل البندق البحري المشترك بين دولة قطر وإمارة أبوظبي اكتشف عام 1965 وبدأ إنتاجه عام 1975. ويتم تصدير النفط الخام من حقل البندق إلى اليابان والأسواق الآسيوية الأخرى.