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الرئيسية | خارج الحدود | الصين تضبط الرقابة على التأمين والأبناك

الصين تضبط الرقابة على التأمين والأبناك

الصين تضبط الرقابة على التأمين والأبناك
هسبريس - رويترز
الأربعاء 14 مارس 2018 - 02:19

أظهرت وثيقة برلمانية أن الصين قالت إنها ستدمج الهيئة التنظيمية لكل من قطاعي المصارف والتأمين، في خطوة طال انتظارها، لتبسيط الرقابة على النظام المالي وإحكامها في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وأوضحت الوثيقة أن الصين ستنقل بعض مهام الرقابة على قطاعي المصارف والتأمين، البالغ حجمهما نحو 42 تريليون دولار للبنك المركزي، إلى كيان جديد يتبع الحكومة بشكل مباشر.

ومنذ بداية العام لماضي تشن بكين حملة علي الممارسات الخطيرة في السوق، واصدرت جهات رقابية مختلفة في البلاد مجموعة من اللوائح الجديدة في محاولة لكبح المخاطر.

وتزايدت صعوبة تنظيم القطاع المالي في الصين نظرا لضخامته؛ وقال صندوق النقد الدولي إن القطاع نما سريعا من حيث الحجم والتعقيد، ليصبح من الأكبر في العالم وفق الأصول المالية، التي تبلغ حوالي 470 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

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