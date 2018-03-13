ماليزيا تعتقل عشرات المجنّدين للدواعش على الإنترنيت

هسبريس ـ مُتابعة

اعتقلت قوات الأمن الماليزية ما يتخطى 249 متطرفا، ما بين ماليزيين وأجانب، بسبب قيامهم بتجنيد عناصر جديدة من أجل الانضمام إلى "داعش" عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حسب ما أفاد نائب وزير الداخلية الماليزي مصير كوجات.

وأوضح المسؤول أن 240 من المعتقلين كانوا يمارسون نشاطهم على موقع فيسبوك و8 على تويتر، وواحد فقط على موقع انستغرام.

وراقبت الجهات الأمنية الماليزية 3871 حسابا على موقع فيسبوك وأوقفت 800 منها، بينما راقبت 79 حسابا على تويتر وأوقفت 9، في حين راقبت 72 مستخدما على انستغرام دون حظر أي حساب على هذه الشبكة الاجتماعية، وفقا لتقرير نائب الوزير الذي تم عرضه في البرلمان.