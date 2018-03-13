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أمريكا .. ترامب يعين مدير المخابرات وزيرا للخارجية
الثلاثاء 13 مارس 2018 - 13:19
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء من خلال موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون.
كما أعلن ترامب، من خلال التغريدة نفسها، تعيين مدير المخابرات المركزية الأمريكية CIA، مايك بومبيو، خلفا لتيلرسون في المسؤولية نفسها.
وكتب الرئيس الأمريكي: "مايك بومبيو، مدير المخابرات المركزية، سيصبح وزير خارجيتنا الجديد وسيقوم بعمل رائع!، شكرا لريكس تيلرسون على خدماته!، جينا هاسبل ستصبح المديرة الجديدة للمخابرات المركزية، هي أول امرأة يقع الاختيار عليها لهذا المنصب. تهانيَّ للجميع!".