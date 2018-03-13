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كُتّاب وآراء
موقعو "وثيقة قرطاج" يحددون الأولويات في تونس
قرر الموقعون على "وثيقة قرطاج"، المحددة لبرنامج عمل الحكومة الحالية، تكوين لجنة لتحديد أولويات المرحلة القادمة في ظل الوضع الاقتصادي الدقيق الذي تواجهه البلاد.
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، عقب الاجتماع، إنه جرى الاتفاق على تكوين لجنة تضم ممثلين عن الأطراف الموقعة على "وثيقة قرطاج" لتحديد أوليات المرحلة على أن تمنح مهلة مدتها أسبوعين.
والموقعون على وثيقة قرطاج، التي جاءت بمبادرة من الرئيس الباجي قايد السبسي، هم المشاركون في الائتلاف الحكومي الذي استلم مهامه منذ غشت 2016 إلى جانب منظمات وطنية أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل.
ويطالب الاتحاد بمراجعة ما جاء في الوثيقة في ظل المصاعب الاقتصادية التي تواجهها تونس اليوم، علما أن الوثيقة شددت في نسختها الأولى على انعاش الاقتصاد والانطلاق في الإصلاحات الكبرى ومكافحة الفساد والارهاب.
قايد السبسي ، خلال الاجتماع، قال: "طلبت مقترحات من طرف الموقعين على وثيقة قرطاج، لأن التحيين (التجديد) ضروري في إطار المستجدات التي تعيشها البلاد". وأضاف: "نحن في وضع صعب ويتعين علينا جميعا إيجاد الحلول، يجب أن نتحاور ونتفق حول أمهات الأمور"