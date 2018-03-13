حكومة فلسطين تناشد حماس تسليم سلطة الأمن

هسبريس- إفي

ناشد رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم، تسليم سلطة الأمن في غزة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية؛ وذلك عقب عودته إلى رام الله بعد تعرضه لهجوم بعبوة ناسفة أثناء زيارته إلى القطاع.

وقال الحمد الله في كلمة مقتضبة للصحافيين بعد وقوع الحادث: "نناشد حماس تسليم الأمن في قطاع غزة إلى حكومة الوحدة والسلطة الفلسطينية"، مضيفا أنه ألغى جدول أعماله في غزة، واضطر إلى العودة مبكرا إلى الضفة الغربية.

وقد نجا رئيس الوزراء الفلسطيني من الهجوم دون أن يصاب بأذى جراء الانفجار التي تعرض له موكبه أثناء زيارة القطاع الساحلي.

وعلى الرغم من أن السلطات المحلية نفت وقوع إصابات في بادئ الأمر، إلا أن الحمد الله أكد أن هناك ستة إصابات طفيفة، وجميعهم من أفراد الأمن. وذكر أنه "يتم علاج المصابين في مستشفى رام الله في الوقت الحالي".

وأردف: "تواصلت هاتفيا صباح اليوم مع الرئيس عباس، الذي سيعقد لقاءات في الأيام القادمة للتحقيق فيما حدث في غزة"، مبرزا أن الرئيس الفلسطيني أنهى رحلته إلى الأردن للعودة إلى رام الله بعد وقوع الحادث.

ووفقا للحمد الله، فإن "ما حدث اليوم لا يمثل الوطنية الفلسطينية، وهو عمل جبان لا يمثل شعبنا، ولا أهلنا في غزة، وهي الجزء المهم من الوطن". واختتم كلمته بالقول: "سنبقى نعمل حتى نعود إلى غزة ونتوحد، ولن يكون وطن دون غزة".

من ناحية أخرى، حمّل صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حركة حماس المسؤولية الكاملة عن محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وربط بين الهجوم وحقيقة أن الإسلاميين ما يزالون يسيطرون على كافة الأجهزة الأمنية في غزة؛ وذلك في تصريحات أدلى بها لإذاعة "صوت فلسطين".

وتحتفظ حماس بصلاحيات الداخلية والأمن، رغم عملية المصالحة ونقل السلطات إلى السلطة الوطنية المتفق عليه في أكتوبر الماضي.

وتسبب الانفجار في تضرر ثلاث سيارات من الموكب، وتهشم زجاج العديد منها.