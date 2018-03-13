ترامب: "مشكلة كيمياء" سبب إقالتي لوزير الخارجية

هسبريس - د.ب.أ

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير الخارجية ريكس تيلرسون اليوم الثلاثاء وعين مكانه مدير وكالة الاسخبارات المركزية مايك بومبيو، منهيا بذلك علاقة العمل التي دامت 13 شهرا.

وفي مؤتمر صحفي مرتجل في حديقة البيت الأبيض، قال ترامب للصحفيين إن هناك مشكلة " خاصة بالكيمياء " بين شخصيته وتلك الخاصة بتيلرسون.

وقال ترامب "لقد كانت عقلية مختلفة. كان تفكيرا مختلفا." وأضاف "أعتقد أن ريكس سيكون أكثر سعادة الآن."

وذكر مسؤول كبير في البيت الأبيض إن ترامب يريد تنظيم عملية تغيير فريق الأمن القومي قبل المحادثات المزمعة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وكانت هناك تقارير كثيرة أن تيلرسون- وهو من ولاية تكساس وشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة إكسون موبيل لمدة عقد من الزمن قبل الانضمام إلى الإدارة الأمريكية الحالية- لن يكمل مدة عمله كوزير للخارجية.

ووصف ترامب الوزير تيلرسون بأنه ضعيف وجاهل. وبدأت التوترات القديمة بينهما في الظهور علنا في أكتوبر، بعد أن اقترح تيلرسون إمكانية دخول الولايات المتحدة في محادثات مع كوريا الشمالية.

وكتب ترامب على موقع تويتر في أول أكتوبر "أخبرت ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الرائع لدينا، أنه يضيع وقته في محاولة التفاوض مع ليتل روكيت مان (رجل الصواريخ الصغير) ... ادخر طاقتك يا ريكس، سنقوم بما يجب القيام به! ".

وبعد أيام ، ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن تيلرسون وصف الرئيس بأنه "أحمق" بعد اجتماع في تموز/يوليو في وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) مع أعضاء فريق الأمن القومي ومسؤولين في الحكومة.

ولم ينف تيلرسون أبدا استخدام هذا الوصف، لكنه قال إنه لن يكون جزءا في أي جهد لتقسيم الإدارة.

ثم تحدّى ترامب وزير خارجيته "لمقارنة اختبارات الذكاء" في مقابلة مع مجلة فوربس.