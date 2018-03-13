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الرئيسية | خارج الحدود | الأمن الفرنسي يفكك خلية إرهابية لعلاقتها بداعش

الأمن الفرنسي يفكك خلية إرهابية لعلاقتها بداعش

الأمن الفرنسي يفكك خلية إرهابية لعلاقتها بداعش
هسبريس - إفي
الثلاثاء 13 مارس 2018 - 18:40

اعتقل خمسة أشخاص اليوم في غرونوبل شرقي فرنسا للاشتباه في انتمائهم إلى خلية إرهابية تقوم بتجنيد أشخاص لإرسالهم إلى سوريا والعراق، وفقا لما أكدت مصادر قضائية لوكالة (إفي).

جرت العملية بأمر من قاض يعتبرهم مشتبهين في "الانتماء إلى عصابة إجرامية لها أهداف إرهابية"، وفقا للمصادر.

ويحقق قاضي التحقيق مع المتهمين للتورط في تمويل هجوم إرهابي.

وتهدف التحقيقات للتأكد اذا ما كان المعتقلون على صلة بأشخاص سافروا إلى العراق وسوريا بين عامي 2014 و2015.

ويرجح أن بعض المعتقلين، وهم أربعة رجال وامراة، جمعوا مبالغ مالية لتمويل الإقامة في هذين البلدين التي سيطر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) على جزء من أراضيهما.

وذكرت صحيفة محلية أن التحقيق بدأ عقب تفكيك خلية إرهابية أخرى في عام 2015 واعتقال أربعة اشخاص بسبب تورطهم في إرسال مقاتلين لتنظيم "داعش".

وأضافت الصحيفة أن المرأة المعتقلة هي والدة أحد الأشخاص سافرت إلى سوريا وصدر بحقها أمر ضبط وإحضار دولي من جانب فرنسا.

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