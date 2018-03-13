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كُتّاب وآراء
الرئيس الأمريكي يقيل مساعده الشخصي "لأسباب أمنية"
أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم مساعده الشخصي جون مكانتي لأسباب أمنية، ولكنه وضعه في منصب بارز بحملة إعادة ترشحه لانتخابات 2020، بحسب ما ذكرته اليوم العديد من وسائل الإعلام.
وذكرت مصادر بالبيت الأبيض لصحيفة (وول ستريت جورنال) أن مكانتي الذي كان يعمل لترامب منذ حملة انتخابات 2016 أقيل مساء الاثنين من مصبه ولم يتم السماح له حتى بجمع متعلقاته أو أخذ سترته.
ولم يعلن البيت الأبيض عن سببب الإقالة، لكن (وول ستريت جورنال) قالت إنه بسبب أمني لم يتم توضيحه.
وأكدت شبكة (سي ان ان) أن الإقالة بسبب الصعوبات التي كان يواجهها مكانتي للحصول على تصريح دائم للحصول على معلومات سرية، وهي مشكلة تواجه العشرات من المسئولين بالبيت الابيض، وقرر كبير موظفي البيت الابيض جون كيلي معالجتها.
وكمساعد شخصي لترامب، كان يتولى مكانتي مسئولية الأمور اللوجيستية للرئيس ويسلمه الرسائل حين يكون في مقره الرئاسي.
ويتزامن الكشف عن اقالة مكانتي مع إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون واستبداله بمدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) مايك بومبيو.
وسينضم مكانتي خلال الأيام القادمة لحملة ترامب للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 2020 في منصب المستشار الرئيسي لعمليات الحملة.