تحذير من شن لندن هجمات إلكترونية على موسكو

هسبريس - إفي

أكد متحدث باسم السفارة الروسية في لندن اليوم أن هناك "قلقا شديدا" حول احتمال شن بريطانيا هجمات الكترونية على موسكو ردا على تسميم العميل المزدوج سيرجي سكريبال.

وذكر المتحدث في بيان "لم تتهم روسيا فقط دون أدلة وبشكل مستفز عن الهجوم على سكريبال، لكن يبدو أنهم يطورون خططا في بريطانيا لشن هجمات باسلحة الكترونية على روسيا".

وتوصلت السفارة الروسية إلى هذه النتيجة وفقا لـ"تصريحات عدة نواب" و"مصادر على صلة بمكاتب الحكومة البريطانية" ورأي "خبراء".

وأضاف المتحدث "ندعو الجانب البريطاني للنظر في عواقب تحرك متهور مثل ذلك".

وكانت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي قد أعلنت انها ستطرح على الطاولة "حزمة موسعة" من الاجراءات ضد روسيا في حال عدم تقديم تفسير مقنع بعدم وقوفها وراء تسميم العميل وابنته، وكليهما في حالة حرجة، في الأراضي البريطانية.

وأمهلت رئيسة الوزراء حتى منتصف ليل اليوم لتقديم روسيا تفسيراتها ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن القومي غدا لبحث الخطوات التالية