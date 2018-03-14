إحصائيات: 10 % من تلاميذ ألمانيا أجانب

هسبريس - متابعة

كشفت أحدث الإحصائيات الصادرة في ألمانيا أن واحدا من كل عشرة تلاميذ في ألمانيا، أجنبي، وأن واحدا من كل ثلاثة من هؤلاء له خلفية هجرة.

جاء ذلك وفقا للأعداد الأولية التي أعلنها المكتب الاتحادي للإحصاء في فيسبادن الثلاثاء عن العام الدراسي 2017/2018.

وحسب هذه البيانات، فقد تراجع عدد التلاميذ في مدارس التعليم العام والتعليم المهني بنسبة طفيفة بـ4ر0% ليصل إلى 11 مليون تلميذ، منهم 3ر8 مليون تلميذ في مدارس التعليم العام (-3ر0%) و5ر2 مليون تلميذ في المدارس المهنية (-7ر0%).

كما أظهرت البيانات تراجع أعداد تلاميذ قطاع المدارس الطبية بنسبة 6ر1% ليصل إلى 153 ألف تلميذ.

وبلغ عدد التلاميذ الذين لا يحملون الجنسية الألمانية 2ر1 مليون تلميذ أي ما يمثل 7ر10% من تلاميذ ألمانيا " ومقارنة بالعام الماضي يعد ذلك ارتفاعا بنسبة 4ر5%".

وبلغت الزيادة في أعداد التلاميذ الأجانب في مدارس التعليم العام 9ر6%، فيما ارتفعت أعدادهم في المدارس المهنية بنسبة 8ر2%.

ولم تتضمن الإحصائية الدول التي ينحدر منها التلاميذ الأجانب، وكانت نسبتهم وصلت في 2016 إلى 5ر32%.