الليرة التركية تسجل مستويات قياسية متدنية

هسبريس - رويترز

سجلت الليرة التركية مستوى متدنيا قياسيا مقابل اليورو وارتفعت عوائد السندات لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمس الثلاثاء بفعل قلق المستثمرين من اتساع العجز في المعاملات الجارية والحرب في سوريا واحتمال إجراء انتخابات مبكرة.

ونزلت العملة التركية إلى 4.7761 ليرة لليورو. ومقابل العملة الأمريكية لامست الليرة أضعف مستوياتها منذ منتصف دجنبر عند 3.8715 ليرة للدولار.

وارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 12.75 بالمئة وهو الأعلى منذ نونبر 2017 من 12.38 بالمئة أمس. وارتفع العائد نحو 90 نقطة أساس منذ بداية الاسبوع الماضي متأثرا أيضا بمعدل تضخم أعلى من التوقعات وخفض التصنيف السيادي لتركيا.