أنغيلا ميركل "مستشارة ألمانية" لولاية رابعة

هسبريس ـ مُتابعة

انتخب البرلمان الألماني رسميا، اليوم الاربعاء، أنغيلا ميركل مستشارة لولاية رابعة، لتنتهي بذلك أطول فترة لتشكيل حكومة شهدتها ألمانيا بعد توحيد شطريها.

وحصلت ميركل على 364 صوتا من أصل 688 من أصوات نواب البرلمان.

وكانت ميركل قد حصلت، في التصويت الذي جرى في الفترة التشريعية السابقة، على نسبة 4. 74 في المائة من أصوات نواب البرلمان؛ وهي أعلى نسبة يحصل عليها مستشار لألمانيا.

وبعد انتخابها أدت ميركل القسم، فيما ينتظر أن تترأس أول اجتماع حكومي بعد ظهر اليوم.

وكان الاتحاد المسيحي، بزعامة ميركل، و الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد وقعا اتفاقية تشكيل تحالف حكومي بعد مفاوضات شاقة، قدمت خلالها ميركل تنازلات جرت عليها انتقادات في صفوف حزبها، لاسيما بعد تخليها عن حقائب وزراية هامة؛ مثل وزراة المالية.