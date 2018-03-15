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الرئيسية | خارج الحدود | بنغلاديش في حداد على ضحايا تحطم طائرة بنيبال

بنغلاديش في حداد على ضحايا تحطم طائرة بنيبال

بنغلاديش في حداد على ضحايا تحطم طائرة بنيبال
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 15 مارس 2018 - 00:20

أعلنت رئيسة وزراء بنجلاديش، شيخة حسينة، أن الخميس يوم حداد على ضحايا حادث تحطم طائرة تابعة لبنغلاديش في نيبال، مطلع هذا الأسبوع .

وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة "يو.إس. بانغلا" تحمل 71 شخصا على متنها عندما تحطمت واحترقت عند الهبوط في مطار "تريبهوفان" الدولي في كاتماندو، يوم الاثنين الماضي.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 50 شخصا بعد وفاة الطيار في مستشفى نيبالي، وفقا لوزارة الخارجية في بنغلاديش، وكان 26 من القتلى من مواطني البلد نفسها.

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