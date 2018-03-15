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الرئيسية | خارج الحدود | الفلبين تنسحب من معاهدة المحكمة الجنائية الدولية

الفلبين تنسحب من معاهدة المحكمة الجنائية الدولية

الفلبين تنسحب من معاهدة المحكمة الجنائية الدولية
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 15 مارس 2018 - 02:34

أعلن الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي ، سحب بلاده لتصديقها على "نظام روما الأساسي" الذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، واعتبر أن "المحكمة تستخدم كأداة سياسية ضده".

وقال في بيان :"أعلن وأقدم إشعارا على الفور، بصفتي رئيسا للجمهورية، بأن الفلبين تسحب تصديقها على نظام روما الأساسي بأثر فوري"، مرجعا هذا إلى "هجمات لا أساس لها، وغير مسبوقة وفظيعة، ضده وضد إدارته".

وأضاف دوتيرتي :"من الواضح أنه يجري استغلال المحكمة كأداة سياسية ضد الفلبين من جانب مسؤولي الأمم المتحدة، الذين يحاولون تصويري كشخص منتهك لحقوق الإنسان، وقاس لا يعرف الرحمة، متهم بالتسبب في قتل الآلاف خارج القضاء".

وذكر رئيس الفلبين أن المدعية الخاصة للمحكمة الجنائية الدولية انتهكت الإجراءات المتبعة والافتراض الدستوري بالبراءة عندما أعلنت، على نحو سابق لأوانه، فحصا أوليا لمزاعم ضده تتعلق بعمليات قتل حدثت خلال حملته ضد تجارة المخدرات.

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