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الرئيسية | خارج الحدود | قوات موالية للحكومة السورية تقصف جيش تركيا

قوات موالية للحكومة السورية تقصف جيش تركيا

قوات موالية للحكومة السورية تقصف جيش تركيا
هسبريس - رويترز
الأربعاء 14 مارس 2018 - 18:53

قال قائد موال للحكومة السورية إن "قوات مؤيدة للحكومة قصفت مواقع تركية في شمال سوريا، ردا على ضربة جوية تركية قتلت خمسة من مقاتليها".

وأضاف، في تصريحات لرويترز، أن "مقاتلين شيعة استخدموا المدفعية لاستهداف مواقع تركية في مدينة مارع شمالي حلب".

وأصابت الضربة الجوية التركية نقطة تفتيش على الطريق لعفرين، حيث تشن تركيا هجوما يستهدف وحدات "حماية الشعب" الكردية.

وتقاتل قوات مؤيدة للحكومة السورية إلى جانب وحدات "حماية الشعب" في مواجهة قوات تركيا على تخوم مدينة عفرين في سوريا.

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