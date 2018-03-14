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كُتّاب وآراء
قتلى ومصابون في احتفال بمهرجان تقليدي إيراني
لقى أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 1799 أخرون، في حوادث وقعت خلال الاحتفالات بمهرجان "أربعاء سوري" التقليدي، الذي يقام في آخر أربعاء من السنة الفارسية لوداع آخر شمس في التقويم الفارسي، وفقا لخدمات الطوارئ في إيران.
وأوضح مدير خدمات الطوارئ، بير حسين قوليفاند، ف أن 34 مصابا فقدوا بعض أطرافهم، وأن أغلب الإصابات كانت في العيون وبسبب الحروق.
وكان 438 من المصابين من المارة الذين لم يكونوا مشاركين في الاحتفالات بالألعاب النارية، وفقا لقوليفاند الذي لم يوضح الأماكن التي سقطت فيها القتلى.
وتطلق السلطات الإيرانية كل عام حملات توعية، بمناسبة هذا المهرجان، بشأن مخاطر الألعاب النارية وغيرها من ألعاب المفرقعات.
والمهرجان هو تقليد يتبع المعتقدات الزرادشتية، التي كانت موجودة في إيران قبل وصول الإسلام، ويعود تاريخه إلى 1700 عام قبل الميلاد.
ولطقوس الموعد ما ينظر إليها علماء الدين في جمهورية إيران الإسلامية بنظرة سيئة، لكنهم لم يستطيعوا إلغاء احتفالاته ولا حظر استخدام الألعاب النارية الخطيرة فيه.
ويقوم التقليد على إشعال نيران كبيرة والقفز من فوقها، وفي كل مرة يتم ذلك بشكل خارج عن السيطرة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
اللهم أرحمهم و تجاوز عنهم و تقبل توبهم إنك أنت التواب الرحيم.